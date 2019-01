Mercedes-AMG - La A 35 è anche Race Edition

Mercedes Driving Academy le AMG si guidano così" : ... a cui si aggiungono le motorizzazioni ibride 53 AMG, e la gamma delle compatte al gran completo, a partire dall'entry level A 35 AMG, nuova porta d'ingresso nel mondo Mercedes-AMG. Mercedes AMG GT C ...

Mercedes A 35 4MATIC AMG RACE EDITION - prestazioni e stile ai massimi livelli [FOTO e PREZZO] : L’edizione di lancio della nuova sportiva della Stella offre un allestimento unico con un vantaggio cliente di oltre 5.000 euro rispetto all’offerta degli equipaggiamenti In occasione del debutto, la A 35 4MATIC AMG sarà disponibile nell’inedita serie speciale RACE EDITION, che rende ancora più sportiva ed esclusiva la nuova porta d’ingresso al mondo delle alte prestazioni firmate ‘One man, one engine’. Caratterizzata dalla livera grigio ...

Mercedes-AMG - Proseguono i collaudi della GLE Coupé : Si spostano in Scandinavia i collaudi della Mercedes-Benz GLE Coupé, variante dal tetto spiovente della GLE di nuova generazione appena presentata al pubblico. I prototipi sono già stati avvistati nei mesi scorsi, ma quella delle immagini dovrebbe essere la più sportiva variante AMG.La Coupé in versione AMG. La GLE Coupé di seconda generazione riprende la formula del modello uscente, con proporzioni molto catatteristiche: linea di cintura alta, ...

Mercedes-AMG - Le CLA 35 e 45 avvistate insieme : Mancano ormai pochi giorni al debutto in anteprima mondiale della nuova Mercedes-Benz CLA. La berlina coupé compatta sarà infatti svelata a inizio gennaio al Ces di Las Vegas e, successivamente all'introduzione sui mercati internazionali, sarà seguita da due varianti ad alte performance, le Mercedes-AMG CLA 35 e 45, appena avvistate in Germania durante i collaudi stradali.Due livelli. Gran parte dei modelli della nuova famiglia di compatte della ...

Mercedes AMG : la A 35 4MATIC è la nuova porta di accesso alla Driving Performance [GALLERY] : Emozionante, agile e tecnologica: A 35 4MATIC, Mercedes-AMG lancia un modello completamente nuovo nel mondo della Driving Performance. Il motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri di nuova concezione ha una potenza di 225 kW (306 CV). «Nel 2013, con il lancio della A 45, abbiamo presentato un autentico benchmark nel segmento delle compatte. L’evoluzione della domanda dei nostri modelli compatti, negli ultimi anni, è stata ...

Mercedes A35 AMG 4matic - l'entry level delle sportive attira i giovani : Cinque i programmi di marcia: da Slippery , ottimizzato per i fondi stradali scivolosi, a Comfort , per l'uso quotidiano, , fino a Sport e Sport + , i più agili e più divertenti, e fino a Individual ,...

Mercedes-AMG - Al volante della A35 4Matic : In attesa della versione top di gamma della Mercedes-Benz Classe A, la AMG A45, la Casa di Affalterbach propone un allestimento meno spinto ma che promette di essere più veloce della precedente A45: la Amg A35 4Matic. Dotata di un quattro cilindri turbo a iniezione diretta da 306 cavalli e 400 Nm, del cambio a doppia frizione a sette marce e della trazione integrale a inserimento automatico, questa berlinetta promette di accelerare da zero a 100 ...

Mercedes-AMG GLE 53 - Nuovi collaudi per la Coupé ibrida : La Mercedes-Benz GLE è già stata presentata e abbiamo avuto la possibilità di provarla su strada in anteprima in attesa del debutto della variante Coupé. Il suo sviluppo procede da tempo e le foto spia odierne permettono di dare uno sguardo più da vicino a una delle versioni griffate AMG.Proporzioni familiari, dettagli sportivi. Le forme della GLE Coupé di seconda generazione sono facilmente intuibili sotto le pellicole: la coda rimane slanciata ...

Mercedes-AMG GT R Pro : 585 CV di puro godimento [FOTO] : La limited-edition AMG GT R PRO è stata modificata in numerosi elementi per restituire performance ancora più elevate in pista Mercedes-AMG grande protagonista del Salone di Los Angeles con la world première della nuova GT R PRO (consumo combinato: 12.4 l/100 km; emissioni di CO2 nel combinato: 284 g/km) e il rinnovamento della famiglia Mercedes-AMG GT. La limited-edition AMG GT R PRO è stata modificata in numerosi elementi per restituire ...

Mercedes-AMG GT R Pro - La nuova regina di Affalterbach : La famiglia GT della Stella ha una nuova regina, la Mercedes-AMG GT R Pro. La nuova serie limitata della coupé di Affalterbach è stata svelata al Salone di Los Angeles in occasione della presentazione del restyling di metà carriera della gamma della sportiva e sarà commercializzata a livello globale con alcune differenze in base al mercato. Gli Stati Uniti e la Cina, infatti, non disporranno delle dotazioni più estreme, che saranno riservate ai ...

Mercedes-AMG GT - Svelato il restyling della gamma sportiva : A quattro anni dal debutto della prima GT, la Mercedes-AMG ha aggiornato tutta la gamma delle proprie sportive, introducendo anche una nuova versione estrema, la GT R Pro. Al Salone di Los Angeles la Casa di Affalterbach ha Svelato tutti i dettagli del facelift al quale sono state sottoposte tutte le due porte della famiglia GT. Molte delle novità derivano direttamente dalla nuova AMG GT Coupé 4, levoluzione a quattro porte della sportiva ...

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ : incredibile record conquistato al Nurburgring – Nordschleife [VIDEO] : Il poderoso modello targato Merceds-AMG è il SUV di serie più veloce sul Nordschleife del Nurburgring Con un tempo ufficiale di 7’.49’’.369, la Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ (consumo combinato: 11.9 l/100 km, emissioni di CO2 combinate: 270 g/km) è il SUV di serie più veloce sul Nordschleife del Nürburgring. Il record è arrivato nonostante la pista fosse in condizioni tipicamente autunnali, facendo segnare il giro record al primo ...