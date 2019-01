Mercato NBA – Anthony Davis ai Lakers | pronta la trade | ecco l’importante richiesta dei

Mercato NBA - Anthony Davis ha chiesto ai New Orleans Pelicans di essere ceduto : Il momento più temuto dai New Orleans Pelicans è arrivato: Anthony Davis, attraverso il suo agente Rich Paul, ha reso noto alla sua squadra che non intende firmare un'estensione di contratto e ha ...

Mercato NBA – Thon Maker spinge per la cessione : i Milwaukee Bucks ci pensano : Thon Maker vuole giocare con più continuità e cede la cessione ai Milwaukee Bucks: la franchigia del Wisconsin vorrebbe trattenerlo, ma di fronte ad una buona offerta rischia di vacillare Thon Maker avrebbe chiesto la cessione ai Milwaukee Bucks. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha riportato della richiesta dell’agente del giocatore, Mike George, di trovare una nuova sistemazione per il suo assistito. Il motivo della volontà ...

Mercato NBA – Situazione Wizards : Beal incedibile - si ascoltano offerte per Otto Porter Jr. : Dopo l’infortunio di Wall, gli Wizards hanno blindato Bradley Beal, ma ascoltano possibili offerte per Otto Porter Jr. Nelle fasi iniziali della stagione, gli Washington Wizards avevano deciso di ascoltare offerte per tutti i giocatori presenti nel roster, big compresi. L’infortunio di John Wall e un miglioramento dei risultati della squadra, hanno convinto la società a rivedere le proprie posizioni. Bradley Beal non si tocca più, è ...

Mercato NBA – Mavericks su Kemba Walker : Michael Jordan risponde picche : I Dallas Mavericks interessati a Kemba Walker: la volontà degli Hornets é quella di rinnovare il loro playmaker Con 25 punti, 4.3 rimbalzi e 5.6 assist di media a partita, Kemba Walker sta giocando una stagione super, l’ultima del contratto che lo lega agli Hornets. Due ragioni per stuzzicare l’interesse di diverse squadre, fra le quali i Dallas Mavericks che secondo The Athletic sarebbero fortemente interessati al giocatore. ...

Mercato NBA – Kanter via dai Knicks? Zero minuti in campo e contatti con i Bulls : Jabari Parker nella trade : Enes Kanter è sempre più lontano dai New York Knicks: 0 minuti giocati contro i Rockets e possibile trade con i Chicago Bulls “Io voglio giocare a pallacanestro. Quindi semplicemente se avete intenzione di farmi giocare qui, fatemi giocare. Se invece non volete, allora portatemi via da qui”, l’ultimatum di Kanter, riportato da The Athletic, è chiaro e tondo. O gioco o vado via. Dopo aver guardato l’intera partita fra Knicks e Rockets dalla ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Mercato NBA - Carmelo Anthony ceduto a Chicago - ma non ci giocherà. Ipotesi Lakers? : Se nelle ultime settimane vi siete chiesti "ma dove è finito Carmelo Anthony?", finalmente è arrivata una " parziale " risposta. Gli Houston Rockets infatti hanno spedito Anthony insieme a una ...

Mercato NBA - Houston Rockets ad un passo da Faried : Houston Rockets vicini all’acquisto di Kenneth Faried, la franchigia ha rinunciato a James Nunnally per creare lo spazio in roster Gli Houston Rockets stanno rinunciando alla guardia James Nunnally per creare lo spazio in roster per Kenneth Faried. E’ l’indiscrezione di Mercato NBA rilanciata oggi dal The Athletic. La squadra di James Harden sta dunque per mettere le mani su Faried, un po’ in calo dopo l’addio ...

Mercato NBA – Miami Heat interessati a Bradley Beal : ma quante difficoltà per arrivare alla guardia degli Wizards” : I Miami Heat sarebbero interessati a Bradley Beal dei Washington Wizards, ma per arrivare alla guardia capitolina ci sono diversi ostacoli degni di nota I Miami Heat stanno sondando il Mercato alla ricerca di una possibile aggiunta di livello al proprio roster. La franchigia della Florida galleggia con un perfetto record di 22-22 al settimo posto della Eastern Conference, con due vittorie in più dei Pistons (9°) e una partita da giocare. ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

Mercato NBA : 4 squadre a caccia di Marc Gasol : Marc Gasol potrebbe lasciare i Memphis Grizzlies prima della trade deadline della NBA, giornate caldissime per lo spagnolo NBA, la stagione dei Memphis Grizzlies sembra aver preso una pessima piega. Dopo un ottimo inizio, i risultati adesso tardano ad arrivare e le voci di una possibile trade per Marc Gasol sono sempre più frequenti. Secondo HoopsHype, sarebbero ben 4 le franchigie pronte ad accaparrarsi il centro spagnolo sedendosi al ...

Mercato NBA – Kenneth Faried raggiunge il byyout con i Nets : Rockets intenzionati a firmarlo : Kenneth Faried si è accordo con i Brooklyn Nets per il buyout: gli Houston Rockets sarebbero intenzionati ad inserirlo nel loro roster Kenneth Faried e i Brooklyn Nets si sono detti addio. Il giocatore e la franchigia hanno trovato l’accordo per il buyout che permetterà all’ex Nuggets di diventare free agent e accordarsi con qualsiasi altra squadra. In questo senso, va sottolineato l’interesse degli Houston Rockets che ...