Mercato di gennaio | la top-10 dei club che hanno speso di più in Europa | Milan in vetta

CalcioMercato amarcord : 'Affaracci' di gennaio - Jardel all'Ancona - 2004 - : «Se posso, cambio tutta la squadra». Ci andrà molto vicino, il presidente Pieroni, dopo aver minacciato di rivoltare come un calzino " bucato, molto bucato come si scoprirà nei mesi successivi " il ...

CalcioMercato LIVE - DIRETTA lunedì 28 gennaio : tutte le trattative in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di Calciomercato (lunedì 28). Si entra nell’ultima settimana di mercato (giovedì la chiusura) e saranno quattro giorni di fuoco con tantissime trattative ancora in corso e possibili colpi dell’ultima ora. Fari puntati in casa Inter dove è definitivamente esploso il caso Ivan Perisic, anche per stessa ammissione di Beppe Marotta, che ha confermato come il croato abbia ...

CalcioMercato 2019 : tutte le trattative e news di oggi 26 gennaio 2019 - : Faggiano, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe pronto un'alternativa : Emanuele Giaccherini del Chievo. 09:35 Eysseric, si sblocca lo stallo: è in partenza Si sblocca finalmente la situazione di ...

CalcioMercato Juventus : Mata nuovo obiettivo - spiraglio per Ramsey a gennaio (RUMOURS) : Il Calciomercato della Juventus non è solo Benatia, con cui continua il braccio di ferro, oppure i sogni Marcelo, Isco, Pogba. Nelle ultime ore è uscito un nome nuovo per la prossima estate, si tratta di Juan Manuel Mata, in scadenza di contratto con il Manchester United. Sempre in Inghilterra sembra che l’Arsenal abbia abbassato le richieste per cedere subito Ramsey. Mata è la nuova idea per il Calciomercato della Juventus Il Calciomercato ...

CalcioMercato di gennaio 2019 : dopo Piatek - Milan su Carrasco : La sessione invernale del Calciomercato 2019 si conclude il giorno 31 gennaio, quindi c'è ancora tempo, per le squadre di serie A, per rafforzare i propri organici e risultare maggiormente competitive nel girone di ritorno. Piatek ha lasciato il Genoa, per accasarsi al Milan. Preziosi lo pagò 4 milioni, ne ha incassati 35 e aspettando la fine della stagione avrebbero potuto essere molti di più. Il polacco si è fatto strada nel nostro campionato ...

CalcioMercato Juventus - Ramsey a gennaio : ribaltone Benatia : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il mercato in casa bianconera. Poche operazioni, ma ben dettagliate e mirate. La sensazione è che Paratici voglia tener vivo il possibile arrivo di Aaron Ramsey in bianconero già dall’imminente sessione di mercato invernale. Il centrocampista dell’Arsenal resta un obiettivo primario e concreto, specie dopo il nuovo ko di […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey a gennaio: ...

CalcioMercato Inter - occhi puntati su Soares per gennaio (RUMORS) : In ambito di Calciomercato Inter, gli ultimi giorni non sono stati ricchi di novità. Qualcosa potrebbe però sbloccarsi a breve, visto che la società nerazzurra sarebbe sulle tracce di Cedric Soares, calciatore attualmente in forza al Southampton. A rivelare la news di mercato è il sito di Sky Sport, che informa come la trattativa dovrebbe essere già in fase d'avanzamento. Calciomercato Inter, possibile trattativa per Soares L'Inter per il mese ...

CalcioMercato 2019 : tutte le trattative e news di oggi 24 gennaio 2019 - : 08:05 Roma-Tonali, c'è la conferma di Cellino C'è sempre più attenzione attorno al nome di Tonali. La giovane stella del Brescia interesse a tanti club. La Roma è in pole position, come confermato da ...

CalcioMercato Juventus – Mehdi Benatia può partire già a gennaio : ecco le possibili destinazioni : La Juventus sempre attiva nel Calciomercato invernale, soprattutto in quello in uscita: dopo un vertice fra agenti del giocatore e dirigenza, Mehdi Benatia può partire La Juventus ha spesso giocato un ruolo da protagonista nel Calciomercato invernale. Ma la sessione di gennaio per i bianconeri non ha quasi mai fatto rima con ‘riparazione’, piuttosto meglio dire ‘programmazione’. Tanti i colpi a zero in vista ...

Il Mercato di gennaio lo sblocca Sanabria? : Il mercato giallorosso di gennaio è per il momento fermo al palo. Zero acquisti e zero cessioni. La speranza dei tifosi è che Monchi stia aspettando il momento giusto per affondare il colpo. Anche perchè nelle sessioni di mercato molto spesso gli addetti ai lavori preferiscono aspettare l’avvicinarsi del ‘gong’ per tentare di concretizzare trattative magari portate avanti da mesi. Quindi è una questione di tempistica? O è una ...

CalcioMercato Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "A gennaio vorrei un centrocampista sconosciuto di buona prospettiva. Il mio sogno per giugno? Eriksen o Toni Kroos" : In ESCLUSIVA ai nostri microfoni è Intervenuto il giornalista e opinionista Sportivo Lapo De Carlo , conduttore radiofonico anche di RMC Sport, per parlare delle mosse di mercato del club di Suning . ...

CalcioMercato gennaio 2019 : data apertura - chiusura e trattative. Il tabellone : Calciomercato gennaio 2019: data apertura, chiusura e trattative. Il tabellone Calciomercato 2019 gennaio, quando finisce La sessione invernale di Calciomercato è ormai alle porte. Le squadre italiane e straniere sono chiamate a modificare la propria squadra se necessario e a migliorarla, in vista della seconda metà di stagione. La finestra di gennaio sarebbe dovuta durare dal 3 gennaio al 18 dello stesso mese in Serie A. Questo in base alla ...

Bologna. Dal 23 gennaio Il Mercato della Musica : Ritorna “Il Mercato della Musica”, la rassegna di incontri organizzata dal nuovo Ufficio Musica del Comune di Bologna, in collaborazione

CalcioMercato Juventus - James Rodriguez può arrivare a gennaio per soli 3 milioni (RUMORS) : Non solo l'affare Higuain. Un altro big può infiammare questo Calciomercato invernale. Stiamo parlando di James Rodriguez, talentuoso giocatore che ora milita nelle fila del Bayern Monaco. Il centrocampista colombiano è stato nel mirino della Juventus per lungo tempo, ma la società bianconero non è mai riuscita a convincerlo a trasferirsi a Torino. James è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e, alla fine, potrebbe essere lui il colpo della ...