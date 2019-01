approdonews

: RT @CRToscana: Approvata dalla commissione Sanità l' assistenza sanitaria agli studenti fuori sede. Accesso alle prestazioni dei medici di… - CRToscana : RT @CRToscana: Approvata dalla commissione Sanità l' assistenza sanitaria agli studenti fuori sede. Accesso alle prestazioni dei medici di… - DifensoreRT : RT @CRToscana: Approvata dalla commissione Sanità l' assistenza sanitaria agli studenti fuori sede. Accesso alle prestazioni dei medici di… - LaVoceRC : Reggio Calabria: “Medicina e assistenza” a tutela dei disabili, Primo corso provinciale promosso dall’Ordine dei Me… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Per Andrea Guarna, Presidente regionale dell'Anmic e decano dell'associazione, "oggi il medico valutatore si trova dinnanzi a situazione completamente diverso per via dell'evoluzione della scienza ...