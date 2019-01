Mazzarri batte Spalletti, il Toro porta a casa i tre punti

lanotiziasportiva

: Sgambetto di #Mazzarri a #SPALletti: il #Toro batte l'#Inter. - Luca_Sarao : Sgambetto di #Mazzarri a #SPALletti: il #Toro batte l'#Inter. - zazoomblog : Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli - #Torino #Mazzarri #batte #l’Inter - dicofilo : RT @SSCNapoliNews: Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) In fin dei conti Waltere Lucianosono toscani, si conoscono da tempi immemori, cenavano insieme ai tempi del corso allenatori, così ha raccontato il livornese e granata.Cercano di somigliarsi in tutto, anche nel modo di giocare, quindi Luciano da Certaldo decide di cambiare l’Inter, o meglio, di sorprendere Walter da San Vincenzo e sistemare i suoi come all’andata. Quindi difesa a tre, come quella dei padroni di, e due punte fisse, Icardi e Lautaro, come dall’altra parte Belotti e Zaza. 3-­5-­2 contro 3­-5­-2, quella che per ilè un’abitudine per l’Inter è un meccanismo poco frequente.Però la gente di calcio dice che non contano i numeri ma l’atteggiamento: ecco, quello dei granata è più feroce nella protezione, anche se ha poca qualità nell’attaccare.Ma conta prima bloccare i nerazzurri in bianco. Così, uomo su uomo, al di là delle ...