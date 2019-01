Maltempo | mare mosso a Portofino | lezioni a distanza per gli studenti

Maltempo - situazione critica in Sardegna : dopo una violenta mareggiata cede una strada : Una violenta mareggiata si è abbattuta sul lungomare di Cardedu, in Ogliastra, causando numerosi danni. Gravemente compromesse le strutture murarie di un’abitazione in prossimità dell’area del parcheggio antistante la spiaggia, mentre l’azione di erosione delle onde ha provocato anche il cedimento del piano della sede stradale, che è stata immediatamente chiusa al traffico. Non si segnalano danni alle persone. Sul posto, in ...

Maltempo Toscana - neve nel Pisano : Volterra imbiancata - auto bloccate in Maremma : La neve è arrivata oggi in Alta Val di Cecina, nel Pisano, e ha imbiancato Volterra e altri paesi della zona, in particolare Castelnuovo Valdicecina e Larderello. Le precipitazioni nevose, comunque contenute e verificatesi nella tarda mattinata, non hanno provocato disagi. I comuni di Pomarance e Montecatini hanno ordinato la chiusura precauzionale delle scuole anche per limitare il traffico nelle ore pomeridiane e serali, quando potrebbero ...

Maltempo - lunedì codice giallo - mareggiate sulle isole : codice giallo per mareggiate domani per tutto il giorno nelle isole della Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Regione per il rapido transito di una modesta perturbazione,...

Maltempo : stop ai collegamenti via mare Termoli-Tremiti : Interrotti a causa del Maltempo i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). Il mare molto mosso ha impedito, oggi, la partenza della motonave Isola di Capraia dal porto adriatico. La Capitaneria ha emesso un avviso di burrasca valido fino a sera. Il bollettino meteomarino prevede mare molto mosso e vento di nord-est forza 7. L'articolo Maltempo: stop ai collegamenti via mare Termoli-Tremiti sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo e mare mosso : Eolie nuovamente isolate - aliscafi e traghetti fermi nei porti : Le Eolie sono nuovamente isolate a causa del Maltempo: aliscafi e traghetti sono fermi nei porti per il mare molto mosso (forza 6-7) per raffiche di vento da ovest. Nella notte si sono raggiunti i 50 km/h. Situazione critica a Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi. A Milazzo un centinaio di persone è bloccato, fermi anche diversi camion con a bordo derrate alimentari. L'articolo Maltempo e mare mosso: Eolie nuovamente isolate, aliscafi e ...

Maltempo Liguria : approvato elenco di interventi sostenuti dai Comuni dopo la mareggiata di ottobre : È stato approvato oggi dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti territoriali liguri per far fronte ai danni della mareggiata che ha colpito il litorale ligure lo scorso ottobre. In totale 6,5 milioni stanziati dalla Protezione civile nazionale per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo di risorse già stanziate da Regione ...

Maltempo : mare in burrasca - ancora stop ai collegamenti tra Termoli e le isole Tremiti : Il mare in burrasca impedisce il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti (Foggia). La motonave ‘Isola di Capraia’ e’ rimasta anche oggi in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento da nord-est a forza 7 e mare mosso. In mattinata una lieve nevicata e’ arrivata anche nei paesi vicini al litorale: Guglionesi ...

Maltempo : Sib Abruzzo - notevoli danni da mareggiate : A causa di mareggiate e Maltempo, il Sib-Confcommercio Abruzzo segnala notevoli danni agli stabilimenti balneari su numerosi tratti del litorale: il presidente Riccardo Padovano sollecita l’avvio dei lavori di difesa della costa già programmati dalla Regione Abruzzo. “Occorre iniziare da subito perche’ sono sempre piu’ frequenti fenomeni naturali impetuosi come quelli in atto che possono essere contrastati solo con ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...

Maltempo : stop ai collegamenti via mare Termoli-Tremiti : Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). A causa delle avverse condizioni meteomarine, questa mattina l’imbarcazione “Isola di Capraia” non è salpata alla volta delle Diomedee. La Capitaneria di porto ha emesso un avviso di burrasca: mare molto mosso e vento da nord a forza 8. L'articolo Maltempo: stop ai collegamenti via mare Termoli-Tremiti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria - Portofino : il Pino simbolo della resistenza alla mareggiata rischia morire : Il “Pino della Carega“, simbolo della resistenza alla mareggiata che il 29 ottobre ha devastato Portofino, rischia di morire: il mare ha sbriciolato parte della base dove le radici traevano nutrimento, rende noto l’associazione “Amici del monte di Portofino” che lancia l’allarme e un appello, in particolare al Comune di Santa Margherita. Il “Pino della Carega” è un Pino di Aleppo cresciuto sullo ...

Mare mosso per Maltempo a Filicudi : il prete non riesce ad arrivare e salta la messa di Natale : La chiesa di Santo Stefano sull'isola di Filicudi, che fa parte delle Eolie, è l'unica in Italia in cui la notte della vigilia non sarà celebrata la messa di Natale: il sacerdote designato è infatti stato bloccato dal Mare mosso sulla terraferma e non potrà celebrare l'Eucarestia.Continua a leggere

Maltempo Toscana - Rossi : “Dalla Regione 13 milioni per le mareggiate di ottobre” : La Regione Toscana destinerà 13 milioni di euro al ripascimento delle spiagge danneggiate dall’eccezionale ondata di Maltempo dell’ottobre scorso. Ha già reperito 11 milioni (i restanti 2 milioni verranno assegnati nel 2019) e provveduto, grazie al Genio civile, alla progettazione preliminare, ma “adesso è necessario correre ed è essenziale che i Comuni danneggiati presentino la progettazione esecutiva entro il 31 gennaio, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il weekend : forte Maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...