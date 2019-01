Maltempo | isolato nelle campagne del Potentino | raggiunto dai Carabinieri

Maltempo Basilicata : guardiano di una diga bloccato a causa delle neve - isolato da ieri sera : Grazie all’intervento dei Carabin ieri un 39enne è stato messo in salvo oggi. L’uomo era rimasto isolato da ieri sera , a causa di un’abbondante nevicata, nei pressi della diga “Saetta” di Pescopagano (Potenza) dove svolge l’incarico di custode. I militari dell’Arma hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a raggiungere il custode che era rimasto all’interno di una struttura, sprovvista di ...

