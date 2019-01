Maltempo Ischia | statale di Casamicciola e scuole chiuse domani 29 Gennaio

Maltempo : corse veloci sospese per Ischia e Procida : Sono state tutte sospese per effetto del mare mosso le corse degli aliscafi dirette da Napoli alle isole di Ischia e Procida e viceversa. Ritardi e difficoltà nel raggiungimento delle isole del Golfo anche con le navi – tutte regolarmente in partenza – per effetto delle onde grosse. L'articolo Maltempo: corse veloci sospese per Ischia e Procida sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - frana a Ischia dopo la pioggia : isola tagliata in due : Il Maltempo che in questi giorni ha interessato l’Italia ha causato disagi in Campania, in particolare a Ischia dove una valanga di terriccio e massi si è abbattuta dopo la mezzanotte di ieri sulla litoranea tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, la ex strada statale 270, nel tratto antistante l’eliporto. La valanga ha tagliato di fatto l’isola in due in quanto ha bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al ...

Il Maltempo sferza l'Italia - frane a Ischia e in Sardegna : Il maltempo continua a colpire alcune regioni con frane a Ischia e in Sardegna. Forte vento e mare mosso creano disagi anche ai collegamenti marittimi.

Forte Maltempo a Ischia : crolla muro a Casamicciola e travolge auto : Pioggia e maltempo a Ischia che hanno causato diversi danni. E’ stato probabilmente il maltempo con gli effetti delle forti piogge delle ultime ore che ha determinato infatti il crollo di un muro di cinta di un’abitazione in zona “San Pasquale” a Casamicciola (Ischia) e che ha investito un’auto in sosta. Il proprietario non si trovava all’interno dell’abitacolo ma nelle vicinanze del terrapieno crollato. ...

Maltempo Liguria - Portofino : il Pino simbolo della resistenza alla mareggiata rischia morire : Il “Pino della Carega“, simbolo della resistenza alla mareggiata che il 29 ottobre ha devastato Portofino, rischia di morire: il mare ha sbriciolato parte della base dove le radici traevano nutrimento, rende noto l’associazione “Amici del monte di Portofino” che lancia l’allarme e un appello, in particolare al Comune di Santa Margherita. Il “Pino della Carega” è un Pino di Aleppo cresciuto sullo ...

Maltempo - Barbuto : “A Crotone rischiata la catastrofe ambientale” : “Domani saro’ a Crotone per visitare i sui luoghi colpiti dal tifone che, con violenza inaudita, si e’ abbattuto nella giornata di domenica 25 novembre sulla citta’ di Crotone e ha portato devastazione e distruzione in un territorio gia’ fortemente provato sotto il profilo economico a causa dell’isolamento in cui versa sia per la mancanza delle infrastrutture sia per la mancanza di lavoro che costringe ogni ...