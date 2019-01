Mafia nigeriana | 19 fermi nel Catanese | Cara di Mineo la base

Mafia nigeriana - blitz a CataniaLa base del clan nel Cara di Mineo : Colpo alla Mafia nigeriana che nel Catanese aveva la sua base nel Cara di Mineo. Smantellato il clan dei Supreme Vikings Confraternity: droga, violenza sessuale, armi e riti tribali Segui su affaritaliani.it

Così la Mafia nigeriana controlla il racket dell'elemosina in strada : "Se non pago, non posso cercarmi un lavoro. Voglio scappare in Germania o in Francia, lì lui non mi troverà più e tutto questo sarà finito". Lui è "la persona a cui devo dare i soldi". È un boss? "Sì, ho un boss, lui mi controlla". Dietro la quotidianità di un cappellino da baseball stretto in una mano tesa fuori da un supermercato di viale Umbria a Milano, c'è il dramma che non ti aspetti. O almeno non da una denuncia Così spontanea, celata da ...

Mafia nigeriana - nuovo arresto a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 26 GEN - Fermato a Cagliari un altro componente di sodalizio criminale Calypso Nest, riconducibile alla banda mafiosa nigeriana della Supreme Eiye Confraternity, smantellata dalla ...

Così la Mafia nigeriana controlla almeno nove città italiane : Di mafia nigeriana si parla ancora poco - almeno in termini mediatici -, ma tra gli elementi citati spesso c'è la correlazione tra i rituali vodoo e l'organizzazione criminale in questione. Il Viminale sembra voler agire con decisione: il ministro Matteo Salvini ha predisposto l'invio di 200 soldati presso Castelvorturno, quello che sembra essere il vero centro di comando, magari di diffusione, del fenomeno in oggetto.Ma a leggere alcune delle ...

Omicidio Pamela Mastropietro : sospetti su Mafia nigeriana/ Collaboratore giustizia : 'Oseghale referente' : Omicidio Pamela Mastropietro: sospetti su mafia nigeriana. Storie Italiane riporta la testimonianza di un Collaboratore di giustizia su Innocent Oseghale.

Pamela e la tratta delle bianche gestita dalla Mafia nigeriana : Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi un anno fa in un appartamento di Macerata, potrebbe essere stata vittima di un sodalizio criminale che gestisce droga e prostituzione. Un"organizzazione criminale specializzata nella tratta delle bianche che l"avrebbe adescata con la droga per poi trasformarla in una prostituta.A raccontare questa versione dei fatti è un documento che figura tra le carte dell"inchiesta sulla morte ...

Pamela Mastropietro - la Mafia nigeriana dietro la sua morte?/ Lo zio "importanti indizi" - Storie Italiane - : Pamela Mastropietro, l'ombra della mafia nigeriana dietro la sua morte? Le parole dello zio a Storie Italiane: 'importanti indizi'.

La culla della Mafia nigeriana La sfida al crimine di Forza Nuova : Roberto Fiore, il leader dei Forzanovisti, sfida apertamente la potente mafia nigeriana che ha il suo fortino illegale a Castelvolturno; domenica prossima, di sera, Fiore terrà un comizio contro chi traffica in organi umani, spaccia

Pamela - "è stata la Mafia nigeriana E il suo diario è scomparso". Video : Nella stanza di Pamela Mastropietro lo zio e avvocato, Mario Verni, racconta il suo martirio: "Fu opera della mafia nigeriana. E si vuole depistare. Il diario di Pamela è scomparso"

Mafia nigeriana - Meloni : "Chiediamo invio dell'esercito a Castel Volturno" : Agenzia Vista, Roma, 16 gennaio 2019 Mafia nigeriana, Meloni chiediamo invio dell'esercito a Castel Volturno Il Question Time alla Camera dei Deputati con i ministri Riccardo Fraccaro, Elisabetta ...

Lavoro - scuole e Mafia nigeriana : le decisioni del Consiglio regionale : "La parte pubblica continua a metterci soldi " ha aggiunto Giannarelli " e si paga l'erogazione del credito a progetti e aziende che ottenevano questi soldi per un'affiliazione politica". ...

Gli orrori della Mafia nigerianaIl racconto choc dell'ex schiava : ANTEPRIMA/ Nel libro "L'ascia nera" di Claudio Bernieri, una ex prostituta di Torino svela gli orrori della mafia nigeriana in Italia. VIDEO

Castelvolturno capitale della Mafia nigeriana : indaga anche l'FBI : Castel Volturno, in provincia di Caserta, e in generale il Litorale Domizio, sarebbe uno dei principali crocevia di traffici illeciti internazionali: droga, ma anche organi ed esseri umani. La mafia nigeriana, secondo un'indagine riportata dal quotidiano Il Messaggero, infatti farebbe arrivare in Italia, dall'Africa, persone (anche donne e bambini) destinate al mercato del sesso e, addirittura, al traffico di organi. All'indagine, avviata un ...

Mafia nigeriana - indagine Fbi-polizia su tratta di esseri umani/ Campania - prostituzione e traffico di organi : Mafia nigeriana, indagine Fbi-polizia su tratta di esseri umani: Campania come crocevia internazionale per le schiave del sesso e per le persone rapite.