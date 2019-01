Mafia nigeriana - blitz a CataniaLa base del clan nel Cara di Mineo : Colpo alla Mafia nigeriana che nel Catanese aveva la sua base nel Cara di Mineo. Smantellato il clan dei Supreme Vikings Confraternity: droga, violenza sessuale, armi e riti tribali Segui su affaritaliani.it

Mafia nigeriana : 19 fermi nel Catanese - Cara di Mineo la base : Colpo alla Mafia nigeriana che nel Catanese aveva la sua base nel Cara di Mineo. Su delega della procura distrettuale antiMafia di Catania, la polizia ha eseguito il fermo di 19 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Vikings o Supreme Vikings Confraternity, con l'aggravante dell'essere organizzazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di ...

Così la Mafia nigeriana controlla il racket dell'elemosina in strada : "Se non pago, non posso cercarmi un lavoro. Voglio scappare in Germania o in Francia, lì lui non mi troverà più e tutto questo sarà finito". Lui è "la persona a cui devo dare i soldi". È un boss? "Sì, ho un boss, lui mi controlla". Dietro la quotidianità di un cappellino da baseball stretto in una mano tesa fuori da un supermercato di viale Umbria a Milano, c'è il dramma che non ti aspetti. O almeno non da una denuncia Così spontanea, celata da ...

Mafia nigeriana - nuovo arresto a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 26 GEN - Fermato a Cagliari un altro componente di sodalizio criminale Calypso Nest, riconducibile alla banda mafiosa nigeriana della Supreme Eiye Confraternity, smantellata dalla ...

Così la Mafia nigeriana controlla almeno nove città italiane : Di mafia nigeriana si parla ancora poco - almeno in termini mediatici -, ma tra gli elementi citati spesso c'è la correlazione tra i rituali vodoo e l'organizzazione criminale in questione. Il Viminale sembra voler agire con decisione: il ministro Matteo Salvini ha predisposto l'invio di 200 soldati presso Castelvorturno, quello che sembra essere il vero centro di comando, magari di diffusione, del fenomeno in oggetto.Ma a leggere alcune delle ...

Omicidio Pamela Mastropietro : sospetti su Mafia nigeriana/ Collaboratore giustizia : 'Oseghale referente' : Omicidio Pamela Mastropietro: sospetti su mafia nigeriana. Storie Italiane riporta la testimonianza di un Collaboratore di giustizia su Innocent Oseghale.

Pamela e la tratta delle bianche gestita dalla Mafia nigeriana : Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi un anno fa in un appartamento di Macerata, potrebbe essere stata vittima di un sodalizio criminale che gestisce droga e prostituzione. Un"organizzazione criminale specializzata nella tratta delle bianche che l"avrebbe adescata con la droga per poi trasformarla in una prostituta.A raccontare questa versione dei fatti è un documento che figura tra le carte dell"inchiesta sulla morte ...

Pamela Mastropietro - la Mafia nigeriana dietro la sua morte?/ Lo zio "importanti indizi" - Storie Italiane - : Pamela Mastropietro, l'ombra della mafia nigeriana dietro la sua morte? Le parole dello zio a Storie Italiane: 'importanti indizi'.

La culla della Mafia nigeriana La sfida al crimine di Forza Nuova : Roberto Fiore, il leader dei Forzanovisti, sfida apertamente la potente mafia nigeriana che ha il suo fortino illegale a Castelvolturno; domenica prossima, di sera, Fiore terrà un comizio contro chi traffica in organi umani, spaccia Segui su affaritaliani.it

Pamela - "è stata la Mafia nigeriana E il suo diario è scomparso". Video : Nella stanza di Pamela Mastropietro lo zio e avvocato, Mario Verni, racconta il suo martirio: “Fu opera della mafia nigeriana. E si vuole depistare. Il diario di Pamela è scomparso” Segui su affaritaliani.it

Mafia nigeriana - Meloni : "Chiediamo invio dell'esercito a Castel Volturno" : Agenzia Vista, Roma, 16 gennaio 2019 Mafia nigeriana, Meloni chiediamo invio dell'esercito a Castel Volturno Il Question Time alla Camera dei Deputati con i ministri Riccardo Fraccaro, Elisabetta ...

Lavoro - scuole e Mafia nigeriana : le decisioni del Consiglio regionale : "La parte pubblica continua a metterci soldi " ha aggiunto Giannarelli " e si paga l'erogazione del credito a progetti e aziende che ottenevano questi soldi per un'affiliazione politica". ...

Gli orrori della Mafia nigerianaIl racconto choc dell'ex schiava : ANTEPRIMA/ Nel libro "L'ascia nera" di Claudio Bernieri, una ex prostituta di Torino svela gli orrori della mafia nigeriana in Italia. VIDEO Segui su affaritaliani.it

Castelvolturno capitale della Mafia nigeriana : indaga anche l'FBI : Castel Volturno, in provincia di Caserta, e in generale il Litorale Domizio, sarebbe uno dei principali crocevia di traffici illeciti internazionali: droga, ma anche organi ed esseri umani. La mafia nigeriana, secondo un'indagine riportata dal quotidiano Il Messaggero, infatti farebbe arrivare in Italia, dall'Africa, persone (anche donne e bambini) destinate al mercato del sesso e, addirittura, al traffico di organi. All'indagine, avviata un ...