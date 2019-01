Mafia nigeriana | 19 fermi a Catania Base nel Cara di Mineo

Così la Mafia nigeriana controlla il racket dell'elemosina in strada : "Se non pago, non posso cercarmi un lavoro. Voglio scappare in Germania o in Francia, lì lui non mi troverà più e tutto questo sarà finito". Lui è "la persona a cui devo dare i soldi". È un boss? "Sì, ho un boss, lui mi controlla". Dietro la quotidianità di un cappellino da baseball stretto in una mano tesa fuori da un supermercato di viale Umbria a Milano, c'è il dramma che non ti aspetti. O almeno non da una denuncia Così spontanea, celata da ...