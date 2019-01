Luxuria contro Santanché a Non è l' Arena | «Sei più trans di me»

Vladimir Luxuria contro Daniela Santanchè : 'Sei più trans di me' - Sky TG24 - : Duro scontro in tv, durante la trasmissione "Non è l'Arena", tra l'attivista e l'esponente di Fdi: "Non mi parli di natura proprio lei, che ha fatto molti più interventi chirurgici di me per motivi ...

Non è l'Arena - Vladimir Luxuria contro Daniela Santanché : "Sei più trans tu di me" : Un duro scontro quello andato in onda nella puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti, ieri sera su La7, che ha coinvolto due volti femminili quali quello di Vladimir Luxuria e Daniela Santanché sul tema molto sentito della sessualità. Tutto è partito dall'analisi in studio della 'lezione' di Alla Lavagna (in onda su Rai 3) tenuta da Vladimir Luxuria a dei bambini di poco più di 8 anni di età ai quali ha raccontato la sua ...

Il professore contro la lezione di Luxuria su Rai Tre : "Basta pervertiti in tv" : La lezione per diventare transessuali dell'ex parlamentare di Rifondazione Comunista, Vladimir Luxuria, sta facendo discutere ancora. Su Rai Tre, infatti, una settimana fa, nel programma Alla Lavagna Luxuria ha spiegato ad una classe di bambini di età compresa fra i 9 e 12 anni che "gay si nasce". Così l'ex parlamentare ha raccontato la sua storia di quando era Wladimiro Guadagno per poi arrivare alla trasformazione in Vladimir Luxuria. Il tutto ...

Alla Lavagna - Lega contro Luxuria dopo la lezione tv ai bimbi su bullissimo e gender. Lei : “Sono più avanti degli adulti” : Il Carroccio contro Vladimir Luxuria. dopo le polemiche per i vari rinvii della puntata di Alla Lavagna, trasmessa su Rai3 il 20 gennaio alle 22.25, con protagonista l’attrice ed ex politica, la Lega ha protestato per i contenuti trattati durante il colloquio con i ragazzi. La puntata, come già quelle in precedenza, prevedeva una serie di domande riguardanti la vita dell’ospite di turno. “Perché è nata come un uomo e ora è una ...

