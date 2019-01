Lunedi 28 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 28 gennaio 2019. Su Rai2 «C’è Grillo» - su Canale 5 Celentano : Beppe Grillo Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. Scoperte: Matteo confessa a tutta la compagnia la verità su sua madre, scusandosi con loro per aver mentito. I ragazzi, per confortarlo, confessano le loro paure: Sofia di perdere il fratello, Robbo di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Fernando chiede a Julieta qual è il motivo del cambiamento improvviso del suo atteggiamento verso di lui… Isaac rimane sconvolto dalla notizia che Antolina è incinta… Elsa intende scoprire l’identità dell’uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina e chiede notizie a Dolores… Mauricio e Raimundo si recano nel luogo dove Raimundo aveva visto ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Arturo non intende prendere provvedimenti verso Elvira, limitandosi a rilevare che l’onore della figlia è ormai compromesso e che l’umiliazione già sbubìta è una punizione sufficiente. La ragazza rivela a Maria Luisa che vuole far ingelosire Simon… Susana prende le misure a Rosina e si accorge che il suo punto VITA non è aumentato: ciò le fa mettere in ...

Tutto pronto per il Meet in Cucina Abruzzo. Domani lunedì 28 gennaio si inaugurerà la quinta edizione : ... così facendo, i riflettori punteranno sulle eccellenze del territorio che fanno grande il nome della regione e si potrà lavorare in sinergia alla crescita dell'economia locale". L'evento si sviluppa ...

Oroscopo di domani 28 gennaio : interessante lunedì per arietini - torelli e leoncini : L'Oroscopo di domani 28 gennaio 2019 è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni corredate, come al solito, dall'immancabile classifica stelline quotidiana. In ballo quest'oggi c'è la ripartenza di una nuova settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati del periodo? Bene, iniziamo subito con il sottolineare il fatto che ad avere un periodo vincente, soprattutto in amore, saranno coloro appartenenti ad ...

Potenza. Scuole chiuse anche lunedì 28 gennaio : “A causa delle difficoltà che ancora si registrano in città, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza della viabilità pedonale”, il

Meet in Cucina Abruzzo : Lunedi' 28 gennaio la quinta edizione : ... così facendo, i riflettori punteranno sulle eccellenze del territorio che fanno grande il nome della regione e si potrà lavorare in sinergia alla crescita dell'economia locale'. L'evento si sviluppa ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 28 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5176 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 28 gennaio 2019: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) riflette sui suoi sospetti su Adele (Sara Ricci) e Manlio (Paolo Maria Scalondro)… Niko (Luca Turco) cerca di fare da mediatore tra la madre e Susanna (Agnese Lorenzini)… Elena (Valentina Pace) fa una scoperta spiazzante, che riguarda anche Valerio (Fabio Fulco)… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su ...

Lunedì 28 gennaio - sciopero personale volo Air Italy - Vueling e Alitalia : sciopero del personale di volo Air Italy, Vueling e Alitalia di Lunedì 28 gennaio: Enac, Ente Nazionale per l?Aviazione Civile, pubblica sul proprio sito web l'elenco dei voli che garantiti in ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di lunedì 28 gennaio 2019 : anticipazioni puntata n. 101 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily in onda lunedì 28 gennaio 2019: Agnese (Antonella Attili) se la prende con Elena (Giulia Petrungaro) per la lite tra Salvatore (Emanuel Caserio) e Antonio (Giulio Corso). Quest’ultimo rompe il suo fidanzamento e va a fare dei lavori al circolo con l’amico Giovanni. Marta Guarnieri (Giorgia Radulescu) propone di mandare il fratello Riccardo (Enrico Oetiker) in una clinica ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 21 a ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Da lunedì 28 gennaio per circa un mese al piano terra di via Scienze 17 : Cantiere in BIBLIOTECA, libri d'arte a scaffale temporaneamente non consultabili 24-01-2019 / Giorno per giorno Per consentire un intervento di manutenzione, la sezione con libri e manuali d'arte non ...

