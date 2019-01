Lo studio | In sette anni mille suicidi per motivi economici

Piazzapulita - Corinne Clery in studio con una mega-pistola al peperoncino : "Spruzza fino a sette metri" : “Ma cos’è, un bazooka?”. Persino Corrado Formigli è rimasto sorpreso nel momento in cui Corinne Clery ha tirato fuori la sua personale pistola al peperoncino. Non proprio un oggetto tascabile, considerate le dimensioni simili a quelle di una bomboletta di schiuma da barba.A Piazzapulita si parlava di legittima difesa e l’attrice ne ha approfittato per mettere in mostra la sua personale arma. “Non è una vera pistola, ma un’arma al ...