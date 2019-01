Lo shock di una società che non cresce | alle radici del populismo

MotoGp – Infortunio Crutchlow - il racconto shock di Cal : “credevo che non avrei mai più guidato una moto” : Cal Crutchlow pronto a tornare in sella alla sua moto: il britannico non si pone importanti obiettivi dopo un inverno difficile a causa dell’Infortunio alla caviglia procuratosi in Australia La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: i team stanno piano piano svelando le loro moto per il nuoto Motomondiale, tra sorprese, fatiche e recuperi. Se negli ultimi giorni si è tanto parlato di Marquez e Lorenzo, che hanno mostrato al ...

“Ha violentato e ucciso una bambina”. Gang cattura pedofilo - lo tortura e pubblica video shock : Una Gang brasiliana ha torturato e ucciso un presunto pedofilo in fuga dalla polizia, che voleva catturarlo perché sospettato di aver abusato e causato la morte di una bimba di due anni.Continua a leggere

shock in una scuola materna : bambino morto di infarto a 5 anni di fronte ai compagni di classe : E’ stato uno Shock per tutti, per le maestre e per i compagni: un bambino di cinque anni è morto per un infarto improvviso che lo ha colpito mentre si trovava in classe. E’ accaduto a Nizza. Sono stati immediatamente avvisati i soccorsi e alcuni insegnanti che avevano seguito dei corsi di primo soccorso hanno cercato di rianimarlo. Gli operatori sanitari giunti sul posto, poi, hanno tentanto il tutto per tutto, ma i tentativi di ...

Calcio italiano sotto shock : muore ex calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Jasmine Lennard shock contro Cristiano Ronaldo : “ha detto che mi avrebbe rapita - tagliata a pezzi - messa in una borsa e gettata in un fiume” : Ottimo momento in campo, problemi extra-calcistici. Non è una situazione facile per Cristiano Ronaldo, in particolar modo il portoghese ha dovuto fare i conti con pesanti accuse di diverse donne, oggi nuove rivelazioni shock da parte di una ex fidanzata. Jasmine Lennard parla di stupri e minacce sull’argomento relativo a CR7: “Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono ...

Boom PSG - pronta offerta shock al Napoli per Allan : pioggia di milioni ed una super contropartita : Paris Saint Germain sulle tracce del centrocampista del Napoli Allan, pronta una proposta da urlo da sottoporre al presidente De Laurentiis Il Paris Saint Germain è partito all’assalto per avere il centrocampista del Napoli Allan. Il mediano brasiliano è stato individuato dalla dirigenza parigina per rafforzare il reparto dopo lo sfogo del tecnico Tuchel, il quale ha chiesto a gran voce centrocampisti per la sessione di mercato di ...

Falcao sotto shock : muore il padre durante una partita di tennis : L’attaccante Falcao sotto shock per la morte del padre. Lutto terribile per il calciatore del Monaco, nelle ultime ore è morto Radamel Garcia King padre dell’attaccante ed anche lui con un passato da calciatore. Secondo quanto riportato dalla stampa locale sarebbe stato fatale un infarto mentre giocava a tennis con degli amici, il 61enne è stato subito portato in ospedale in seguito al malore ma i soccorsi non sono stati ...

Le previsioni di Pachter per il 2019 : una nuova versione di Switch - un nuovo Bioshock - Overwatch e Call of Duty 4 Blackout free-to-play : Anno nuovo, previsioni nuove. Puntuali come la mezzanotte del 31 dicembre che saluta il vecchio 2018, e con un già cospicuo numero di videogiochi che promettono di tenerci compagnia durante i mesi a venire, il ben noto analista di Wedbush Security Michael Pachter ha rilasciato le sue previsioni sui possibili fatti salienti del 2019 videoludico.Leggiamo da Gamesindustry, che come da tradizione riporta le previsioni dei più noti esperti di analisi ...

Aeroporto sotto shock : una gazzella viva trasportata come se fosse un comune bagaglio : Sui nastri trasportatori degli aeroporti si possono vedere valigie, passeggini e ogni tanto qualche strano oggetto avvolto nel cellophane e non ben identificato. Ma questa volta lo strano oggetto era riconoscibilissimo. E in verità non era nemmeno un oggetto: si trattava di una gazzella viva, con il corpo avvolto in una sacca e la testa che spunta fuori. Immediate le foto da parte dei presenti e la loro immissione in rete: sono diventate virale ...

Scoperta shock in Marocco - ragazza di 24 anni decapitata in una nota località sciistica : Il macabro rinvenimento è avvenuto nella mattinata di venerdì a Ifrane, località sciistica sui monti del Medio Atlante, nel nord del Marocco. La Scoperta è avvenuta per caso in un'area non abitata nei pressi di una strada e ha sconvolto i residenti dopo i fatti che hanno portato all'assassinio delle due giovani turiste scandinave in Marocco.Continua a leggere

La band travolta dallo tsunami : il video shock simbolo della tragedia | Il cantante sopravvissuto per miracolo : "Pregate per mia moglie - è dispersa" : Il gruppo Seventeen è stato colpito dall'onda mentre si stava esibendo sul palco. Morti manager e bassista, dispersi due membri, un tecnico e la consorte di Riefian Fajarsyah

shock a Roma - bimbo morto dopo una circoncisione rituale : si attendono notizie sul fratellino ricoverato : “Abbiamo appreso con sgomento della morte di un bambino e delle gravi condizioni del gemello a Monterotondo. Si tratta di due bambini ospiti in un centro d’accoglienza che l’Arci gestisce con il Comune di Monterotondo dal 2009“. E’ quanto comunica l’Arci di Roma in seguito alla morte di un bambino nigeriano di 2 anni dopo una circoncisione rituale. “E’ una tragedia – spiega ...