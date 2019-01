Lo sfogo del padre del guerriero Giorgio | 15enne morto di cancro a Taranto

Bologna - lo sfogo del presidente Saputo : “facciamo pietà! Esonero Inzaghi? Lunedì decido - le cose cambieranno” : Dopo la sconfitta contro il Frosinone, il presidente del Bologna, Joey Saputo, si sfoga duramente in conferenza stampa: Lunedì la decisione sul futuro di Inzaghi, contatti con Mihajlovic Dopo la dura sconfitta subita per 0-4 contro il Frosinone, i tifosi del Bologna hanno contestato duramente squadra e dirigenza. Il presidente Saputo, che in precedenza ha avuto un confronto diretto con gli ultras, si è presentato in conferenza stampa per ...

Foggia - due bombe al negozio in 3 mesi. Lo sfogo della titolare : “Stato non ci tutela - non è vita da Paese civile” : Una bomba è stata fatta esplodere la notte scorsa davanti di forniture per estetisti e parrucchieri che si trova alla periferia di Foggia. Ignoti verso le 2.30 hanno piazzato il potente ordigno davanti alla saracinesca. Il boato è stato udito in gran parte della città. Ingenti i danni provocati dalla deflagrazione. Divelte le saracinesche, in frantumi l’insegna luminosa e danni anche a parte degli arredi interni. Sul posto sono intervenuti ...

“Il principe Filippo non mi ha chiamata dopo l’incidente” : lo sfogo di una delle donne ferite : “Il principe Filippo? Non mi ha neppure chiamata“. È lo sfogo di una delle due donne coinvolte giovedì scorso nell’incidente stradale in cui si è ribaltata l’auto del duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta. Emma Fairweather ha 46 anni, è mamma di due bambini e nello schianto ha riportato una frattura al polso. Al Daily Mirror ha raccontato di esser rimasta “sorpresa” dal fatto che il consorte della ...

Ciclismo – Lo sfogo del Presidente della Federazione italiana - Renato di Rocco esausto : “il nostro è uno sport pulito” : Il Presidente Di Rocco sottolinea con forza che il Ciclismo è stanco di dover continuare a sopportare che persone squalificate per doping insistano a frequentare il mondo amatoriale e sportivo in generale, imponendo la propria presenza anche in contesti istituzionali Riguardo la contestazione da parte di Cristian Bianchetti, in passato squalificato per doping e pertanto ritenuto “non etico” in base alla normativa attualmente in ...

Rubano un giocattolo dalla tomba di una bimba - lo sfogo della mamma : «Non ho insulti - voi siete morti dentro» : La piccola Iris è morta lo scorso 25 aprile, lo stesso giorno in cui era venuta al mondo, a causa di una grave infezione. Da allora, la mamma e il papà devono convivere con un dolore che li accompagnerà per tutta la vita. Come se non bastasse, qualcuno ha anche rubato un giocattolo ...

Lo sfogo del napoletano contro Libero e Vittorio Feltri : “Fate schifo”. Poi ai meridionali che votano Lega : “Vergognatevi” : Dopo l’apertura del quotidiano Libero, che ieri ha titolato “Comandano i terroni”, un napoletano, attivista di Ischia, Gigi Lista, si è sfogato contro il direttore Vittorio Feltri e la giornalista che ha firmato l’articolo: “Fate schifo, l’Italia l’abbiamo inventata noi del Sud”. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook Ischia Press. L'articolo Lo sfogo del napoletano contro Libero e ...

"Arrestatemi - da ministro dell'Interno" - il duro sfogo di Salvini : 'Arrestatemi'. Lo dice senza mezze parole Matteo Salvini durante la sua diretta Facebook. E lo fa rivolgendosi a Matteo Renzi e a tutti quelli che lo hanno criticato in questi giorni per aver ...

Lo sfogo della mamma di una vittima con Sfera e Basta : 'Non postare foto idiote' : "Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che, pur avendo pagato, sono stati presi in giro e sono morti nell'attesa che tu arrivassi". E' lo sfogo amarissimo diretto ...

Fedez - duro sfogo su Instagram : “Fregatevene di me e della Ferragni” : Un duro sfogo, contro i pettegolezzi, le cattiverie e le fake news. Fedez si è sfogato su Instagram, attaccando i media che continuano a parlare di lui e di Chiara Ferragni. I Ferragnez in questi giorni sono volati alle Maldive per trascorrere la loro luna di miele, dopo le nozze celebrate il 1 settembre a Noto, in Sicilia. La coppia più social di sempre ha condiviso su Instagram gli scatti della vacanza super lusso e non sono mancate, come ...

Neonati morti a Brescia - lo sfogo di un'infermiera : "Fiera del mio lavoro" : Le lavoratrici degli SpedalI civili seguono l'esempio della collega e lanciano una campagna su Facebook. "Orgogliose di quello che facciamo". E parte anche l’hashtag #iostoconlaTindelCivile

Bbc - lo sfogo dell’ex conduttore Jeremy Clarkson : “Chiunque abbia uno scroto dimentichi di lavorare lì” : “Chiunque abbia uno scroto dimentichi di lavorare alla Bbc. Al momento fanno lavorare solo donne”. Lo sfogo di Jeremy Clarkson è servito. Il 58enne celebre ex conduttore del programma automobilistico Top Gear, che la Bbc ha licenziato tre anni fa, ha spiegato ironicamente al Telegraph di aver capito qual è l’andazzo attuale nella tv britannica: “Gli uomini hanno avuto il potere per lungo tempo, ora per un po’ ce l’avranno le donne, che c’è di ...

Claudio Sona - lo sfogo sui social : "La gente è cattiva". Migliorano le condizioni del padre : Non deve essere stato un rientro facilissimo per Claudio Sona, primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne: il ragazzo, per motivi ancora tutti da chiarire, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha dichiarato: La gente è cattiva, cioè non vi dovete innervosire da soli, per niente… rilassatevi! Ma non è tutto: Sona, dopo questo esordio, ha rilasciato un video con dichiarazioni sulla stessa falsariga: Pieni di odio, pieni ...

Ciclismo – Moscon si allena tra i ghiacci - la pista ciclabile è impercorribile : lo “sfogo” del corridore italiano [VIDEO] : Gianni Moscon ed il suo allenamento tra i ghiacci: il ciclista del Team Sky costretto a camminare sulla pista ciclabile Gianni Moscon alle prese con un allenamento ad alta quota, in vista dell’inizio della stagione ciclistica, si trova a dover far fronte ad un problema. Il ciclista del Team Sky è impedito nel suo allenamento a causa della presenza di ghiaccio e neve sulla pista ciclabile. Il corridore italiano fa presente il problema ...

Luigi Di Maio 'infastidito' - l'indiscrezione sul grillino : lo sfogo con i fedelissimi : C'è molta tensione nel Movimento 5 stelle sul caso Sea Watch . Dopo la dura risposta di Matteo Salvini - 'Sugli immigrati decido io' - ora il problema è come uscire dall'impasse. I pentastellati si ...