Lo scontro con la Francia rischia di danneggiare l' economia italiana

Luxuria-Santanchè - lo scontro è totale : "Con tutti quegli interventi sei più trans di me" : A "Non è l’Arena" su La7 si parla dell'opportunità di affrontare il tema transgender con i bambini in tv. Al centro del...

scontro in tv Luxuria-Santanchè : 'Sei più trans di me' : Non si placano le polemiche per la trasmissione su Rai3 che ha visto salire in cattedra Vladimir Luxuria, 'interrogata' dagli alunni di una classe composta da bambini dai 9 ai 12 anni. L'attacco all'...

Messico - scontro a fuoco : 10 vittime : 8.40 Dieci persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco avvenuto nello Stato di Guerrero tra due gruppi non meglio identificati. La sparatoria è avvenuta su un'autostrada che conduce alla città di Paraiso de Tepila, nella municipalità di Chilapa. Quando la polizia è giunta sul posto ha trovato due furgoni crivellati di proiettili, 10 cadaveri, pistole e fucili.

L’avversario sviene dopo uno scontro di gioco : Cristian - 12 anni - gli salva la vita : Cristian Fernandez, giovanissimo calciatore spagnolo, ha salvato la vita a un avversario svenuto in campo dopo uno scontro di gioco: il bambino ha avuto la prontezza di evitarne il soffocamento.Continua a leggere

"Irrilevanti" - "Decidono italiani" : nuovo scontro Francia-Italia : Ancora polemiche tra la Francia e l'Italia. L'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, snobba e poi critica gli azionisti di maggioranza del governo gialloverde e la risposta che arriva è piccata. Ad accendere la miccia è stato il presidente della Repubblica francese durante un incontro con la stampa nel primo giorno della sua visita in Egitto. Le critiche di Matteo Salvini e Luigi Di Maio? "Non ho intenzione di rispondere. Tutto ciò non ha alcun ...

Nuovo scontro Di Maio-Macron : Il processo "finirà con un nulla di fatto perché si trattò di una legittima decisione politica del governo", ha sottolineato. "Si sta provando a scardinare il Movimento dalla Lega e far cadere il ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera Linz nello scontro diretto e centra i playoffs : Si sono disputati cinque incontri del 42esimo, e terzultimo, turno di Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. C’era anche l’HCB Alto Adige Alperia in campo. Dopo il brillante successo contro i Vienna Capitals di venerdì, gli altoatesini ospitavano l’EHC Linz in uno scontro di capitale importanza a livello di Playoff. Bolzano, infatti, doveva difendere sei punti di vantaggio sugli austriaci e ci riesce. Dopo un match ...

Pozzuoli - scontro frontale nel tunnel : muore un ragazzo di 22 anni : Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale, verificatosi sulla provinciale Pozzuoli-Quarto, nei pressi della galleria di Monte Corvara, in provincia di Napoli. Il giovane residente nel ...

Congresso Pd - rush finale nei circoli - ancora scontro sui dati. Minniti sceglie Zingaretti : Ultimo giorno di voto degli iscritti al Pd negli oltre 6.000 circoli, chiamati a selezionare i tre candidati più votati che accederanno alle primarie del 3 marzo. Il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti ottiene l'appoggio pubblico di Marco Minniti, dopo giorni di inseguimento: "È cruciale che ci sia un esito chiaro e indiscutibile alle primarie - spiega l'ex titolare del Viminale - e mi impegno perché ci sia il massimo ...

Atalanta-Roma alle 15 La Diretta lo scontro diretto per la Champions : Match fondamentale nella corsa al 4o posto in graduatoria, Atalanta e Roma si sfidano oggi allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per la 21a giornata di Serie A. Entrambe le compagini vivono un ...

scontro frontale tra auto in Salento : Ilenia e Ludovica muoiono nella notte a 41 e 30 anni : Ludovica Preite, 30 anni, e Ilenia Falconieri, 41, sono le vittime di un incidente verificatosi durante la notte sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le due donne, ciascuna alla guida della propria auto, si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento. Indagini in corso.Continua a leggere

scontro frontale sulla 275 - muoiono due donne nella notte : All'altezza dello svincolo per Taviano le due auto si sono scontrate. Nulla da fare per le conducenti che sono morte nell'impatto.

GR : scontro frontale a Landquart - quattro feriti - uno grave : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Roma - lo scontro diretto contro l'Atalanta : dal nostro inviato BERGAMO Spesso per Bergamo è la Partita. Questa la diventa anche di più, perché la classifica, dopo 20 giornate, invoglia l'Atalanta. E la gente dello stadio Atleti Azzurri d'Italia ...