L’inizio della fine delle banconote da 500 euro

Cynthia Nixon e Sharon Stone in Ratched : Ryan Murphy annuncia un cast stellare e L’inizio della produzione della serie Netflix : Cynthia Nixon e Sharon Stone in Racthed, sono questi gli ultimi due annunci fatti da Ryan Murphy per quello che sarà ufficialmente il suo primo progetto Netflix. Dopo la firma di un contratto di esclusiva che ha portato il genio delle serie tv americane alla corte della piattaforma streaming, ecco arrivare il grande momento, quello dell'inizio della produzione e degli annunci ufficiali a cominciare proprio dall'evoluzione dell'infermiera mostro ...

Solstizio d’inverno 2018 - è il 21 dicembre la data ufficiale delL’inizio della stagione : È la data ufficiale dell’inizio della stagione più fredda, ma il Solstizio d’inverno è il giorno in cui i minuti di luce sono al minimo. In questo periodo l’inclinazione dell’asse della Terra rispetto al piano dell’eclittica (il cammino apparente tracciato dal Sole nel cielo durante l’anno) è al suo massimo possibile. In Italia il fenomeno del Solstizio d’inverno quest’anno scatterà alle 23.23 di ...

Il presidente sudanese Omar al Bashir è stato il primo leader arabo a visitare Damasco dalL’inizio della guerra in Siria : Domenica il presidente del Sudan, Omar al Bashir, ha incontrato il presidente Siriano Bashar al Assad a Damasco, la capitale della Siria: Bashir è il primo leader della Lega Araba a visitare Damasco dall’inizio della guerra, quasi otto anni fa,

Slittino - si avvicina L’inizio della Coppa del Mondo : 11 gli azzurri convocati per il 2° allenamento a Longiarù : Undici convocati per il secondo allenamento consecutivo a Longiarù, turno di riposo per Greta Pinggera L’inizio della Coppa del Mondo si avvicina e si intensificano i raduni per la Nazionale di Slittino naturale. Giovedì 6 dicembre Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Stefan Federer, Simone Gaio, Patrick Lambacher, Matthias Lambacher, Evelin Lanthaler, Alexandra Pfattner, Daniela Mittermair e Christa Unterholzner lavoreranno ...

Skicross - ritarda L’inizio della Coppa del Mondo : cancellate le gare di Arosa e Montafon - si parte da San Candido : L’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross è slittata ancora una volta. Dopo la cancellazione delle gare di Val Thorens, la Federazione Internazionale è stata costretta anche ad annullare i prossimi due appuntamenti: ad Arosa (10-11 dicembre) e a Montafon (13-15 dicembre) non si scenderà in pista a causa delle avverse condizioni meteo che impediscono il regolare svolgimento delle gare di questa disciplina dello sci freestyle. ...

Serie BKT 14esima giornata terza sconfitta consecutiva (ottava dalL’inizio della stagione) del Crotone che scivola nei play-out : Cremonese 1 Crotone 0 Marcatori: Boultam 74° Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia, Mogos, Claiton, Terranova, Migliore, Castagnetti (Boultam), Piccolo, Arini,

Isabel - anticipazioni puntata 5 dicembre : L’inizio della fine : Isabel torna in onda la prossima settimana, il 5 dicembre, su Rai Premium riportando il pubblico nelle ambientazioni e le storie della serie che in Spagna è andata in onda per tre stagioni ben cinque anni fa, e che ha fatto il suo debutto in Italia il 7 ottobre scorso per poi slittare al mercoledì e questa sera l’appuntamento sarà con l’ottava puntata che permetterà al pubblico di conoscere i dettagli sulla vita della Regina Isabella di ...

Maltempo Veneto : “I giorni più brutti sono alle spalle - siamo pronti per L’inizio della stagione invernale” : ”Una bella notizia, un gradito gesto di incoraggiamento per un territorio martoriato, per una comunità che pur messa pesantemente alla prova dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito quest’area nelle scorse settimane, sta gradualmente, con decisione e con quella forza di volontà tutta montanara, riconquistando le condizioni di normalità, per farsi trovare pronta all’apertura dell’imminente stagione turistica ...