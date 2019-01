Lì i migranti soffrono Prestigiacomo difende la scelta di salire sulla Sea

ilgiornale

: RT @MariaRitaDAdamo: @jabbaTM Sinceramente a me non me ne frega nulla dei migranti, non ne posso più, mi frega di tutti gli italiani che mu… - jabbaTM : RT @MariaRitaDAdamo: @jabbaTM Sinceramente a me non me ne frega nulla dei migranti, non ne posso più, mi frega di tutti gli italiani che mu… - ascarpulla : Mentre su Twitter il dibattito è centrato su migranti e pro/contro Salvini, nell'Italia reale le #imprese soffrono… - monicavianello : @repubblica Soffrono perché hanno pagato per essere portati qui ed invece ancora non ci sono!Smettetela di dipinger… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) "Non sono certo passata a sinistra". in una intervista a Repubblica Stefania, deputata di Forza Italia,la propria. Ieri è salita a bordo della Sea Watch insieme ai colleghi di Nicola Fratoianni (Leu) e Riccardo Magi (+Europa). "Da giorni c'è una nave di fronte a casa mia con 47 disperati a bordo - spiega - e io che faccio? Sto a guardare?".La decisione diSea Watch, durante il braccio di ferro tra la Ong tedesca e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha diviso Forza Italia. Ma lala sua: "Ho provato un'emozione immensa e un'immensa commozione specie per i ragazzi che portanopelle e nell'anima i segni di un calvario che non è ancora finito". E nell'intervista a Repubblica ha detto chiaramente: "Non si può voltare la testa dall'altra parte e far finta di nulla". Da qui l'appello al governo gialloverde e, in ...