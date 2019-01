Letta | se i leader Ue non risolvono l' immigrazione avremo 27 Brexit

Letta : se leader Ue non risolvono immigrazione avremo 27 Brexit : L'Ue rischia di vedere in futuro altri 27 "exit" dopo la Brexit , se i leader europeisti continueranno a negare, minimizzare o considerare risolta la questione migratoria, e non metteranno al centro della loro azione politica delle soluzioni per questa crisi. Bisogna partire da un'iniziativa di un gruppo di paesi membri che riformi il sistema europeo dell'asilo, senza aspettare un'impossibile revisione del Regolamento di Dublino. Lo ha detto oggi ...

Enrico Letta : "Matteo Renzi e Silvio Berlusconi cattivi maestri dei leader populisti di oggi" : "Come non rendersi conto che certe prerogative usate per definire populisti Salvini e Di Maio hanno albergato, più o meno clandestinamente in Berlusconi e in Renzi?", scrive Enrico Letta sul suo libro Ho imparato, così come riportato su La Stampa. Insomma, per l'ex premier del Pd il Cavaliere e l'ex