L’emozionante discorso di Sandra Oh ai SAG Awards 2019 per Killing Eve (video) - premio che vale la battaglia di una vita : L'emozione di Sandra Oh ai SAG Awards 2019, premiata per l'ennesima volta in questa stagione per il suo ruolo nel thriller Killing Eve, resterà tra i momenti più memorabili di questa edizione. La Oh, dopo aver vinto un Golden Globe e un Critics' Choice Award per il personaggio interpretato nella serie di BBC America, ha proseguito nella sua sfilza di successi vincendo anche ai SAG Awards di domenica sera. La star di Killing Eve ha ...