Le notizie del giorno – Multe cancellate illegalmente | indagato Lotito

Ultime notizie Roma del 28-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e si va verso l’emergenza sanitaria lo fa sapere il comandante della nave che spiega che a breve anche il terzo bagno sarà inutilizzabile la notizia arriva mentre a bordo c’è una delegazione del PD è a Roma davanti a Montecitorio si sta svolgendo un sit-in di protesta per chiedere una soluzione per i 47 migranti intanto la procura di ...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Il ministro Marco Bussetti ha rilasciato un’intervista alla redazione del quotidiano ‘Il Giorno’, dove ha toccato alcuni argomenti di particolare importanza, come il concorso ordinario infanzia e primaria, l’aggiornamento delle graduatorie e la mobilità docenti. concorso ordinario partirà a breve, parola del ministro Bussetti ‘Sull’aggiornamento delle graduatorie, ne parleremo prossimamente – ha ...

Ultime notizie Roma del 28-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli soffro per quanto sta accadendo in Venezuela te ma lo spargimento di sangue il problema della violenza mi terrorizza lo ha detto papà Francesco sottolineando di appoggiare tutto il popolo e chiedendo una soluzione giusta e pacifica delle scuole bisogna dare un’educazione sessuale Il sesso è un dono di Dio non è un mostro un dono di Dio per amare che ...

Ultime notizie Roma del 28-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio della vittima dell’incidente avvenuto La notte scorsa sulla 4 in provincia di Bergamo si chiamava Alessio sanzogni 34 anni di Gardone Val Trompia Brescia No per influenza era stato anche giovedì Chiara Ferragni senza ogni era alla guida della tua auto che si è schiantata contro il verso le 2:00 della notte scorsa il camion era fermo in una colonna per un incidente ...

Ultime notizie Roma del 28-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta bacarelli con ordinanza emessa ieri è valida dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Siracusa lo specchio d’acqua all’interno della Baia di Santa Panagia per un raggio di mezzo miglio dalla si è interdetto alla navigazione ancoraggio il torta con qualunque unità non espressamente autorizzata cosa dice l’ordinanza firmata dal ...

Meningite - 50enne della Valsugana in rianimazione/ Ultime notizie - Simit : "Serve sempre alta vigilanza" : Meningite, 50enne della Valsugana in rianimazione a Trento. Per l'Azienda Sanitaria non c'è nessun allarme, il Simit avverte: "Serve sempre alta vigilanza"

Ultime notizie Roma del 28-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la morte del bimbo di 7 anni avvenuta nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di Cardito nel napoletano la Procura della Repubblica di Napoli nord hai messo all’alba di oggi tu nel provvedimento di fermo per omicidio volontario indiziato Delitto al compagno della mamma della vittima un giovane di 24 anni nato in Italia da genitori stranieri il ...

