Le mani che cambiano colore possono essere sintomo di una pericolosa patologia | ecco

A 12 anni abusata dall’amico di famiglia pedofilo che aveva manipolato i suoi genitori : La terribile storia di Jan Broberg e del suo calvario subito all'età di 12 anni quando un amico di famiglia pedofilo raggirò lei e la sua famiglia costringendola a subire continue violenze sessuali fino al rapimento.Continua a leggere

Salvini : "Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano - si è comportato in maniera indegna" : "Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL. "Non mi piacciono i mercenari", ha aggiunto.

Carlo Calenda a futura memoria : "Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo - ma non firma il manifesto perché “ho una consulenza” - “ti aiuto ma da dietro” : Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo ma non firma il manifesto perché "ho una consulenza", "ti aiuto ma da dietro", degli editorialisti che non propongono ma dileggiano, degli imprenditori che "stiamo andando a sbattere", ma votano Lega. Anime morte". Il tweet di Carlo Calenda a tutti quelli che non entrano con la loro faccia nell'agone politico in un momento di emergenza come ha fatto lui.

Il lavoro che c’è : vietato non accettarlo L’Economia domani gratis in edicola : Migliaia di posti di lavoro in tutta Italia non trovano candidati. I paradossi in arrivo col reddito di cittadinanza

Beppe Grillo domani in prima serata su Rai2 - Freccero si difende dalle polemiche : A 24 ore dalla messa in onda, prevista per domani sera in prima serata su Rai2, crescono le polemiche per la trasmissione 'C'è Grillo'. Ilprogramma non prevede il ritorno live del fondatore dei ...

Mina - la pasionaria della Treofan 'Di Maio? Ci metta anche le mani' : 'La politica del Movimento 5 stelle ha preso degli impegni. Io mi aspetto che li rispettino e che si attivino per strappare l'azienda alla Jindal e darla agli altri acquirenti, che c'erano. Il ...

Sala - raccolti 150 mila euro . E le ricerche nella manica sono ripartite : GLI APPELLI DI MESSI E MARADONA - nella giornata di ieri, il mondo del calcio si era unito a sostegno del calciatore e della famiglia: Leo Messi, su Instagram, aveva lanciato un appello affinché si ...

Spagna - Francia e Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente del Venezuela se nei prossimi otto giorni Maduro non convocherà nuove elezioni : I governi di Spagna, Francia e Germania hanno detto che riconosceranno Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela nel caso in cui nei prossimi otto giorni il regime di Nicolás Maduro non convocherà nuove elezioni. Per il momento quella espressa dai

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Rasnov 2019 : Maren Lundby vince anche in Romania davanti ad Althaus e Takanashi. 23^ Runggaldier : La norvegese Maren Lundby trionfa nella prima gara del weekend di Rasnov (Romania) e conquista il secondo successo di fila, accorciando le distanze nei confronti della tedesca Katharina Althaus (oggi seconda) nella classifica generale di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. Per la 24enne di Lillehammer si tratta della quindicesima vittoria in carriera nel circuito maggiore, che le permette di proiettarsi nella seconda parte ...

Emiliano Sala - la raccolta fondi per continuare le ricerche nel canale della manica : Una raccolta fondi per non smettere di sperare. La famiglia di Emiliano Sala non ha alcuna intenzione di arrendersi. Farà di tutto per continuare le ricerche del calciatore del Cardiff, scomparso nel ...

Aereo scomparso nella manica - la bellissima vignetta che sta facendo il giro del mondo : “Continuate a cercare Emiliano Sala” : La triste vicenda dell’Aereo scomparso sulla Manica con a bordo un pilota e il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala tiene tutti con il fiato sospeso. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, sul quale viaggiavano è sparito dai radar intorno alle 21:30 del 21 gennaio e da allora non si hanno più tracce del velivolo e tanto meno dei due passeggeri. Dopo 3 giorni di ricerche utilizzando imbarcazioni e mezzi aerei la polizia ne ...

Bufera di neve su Potenza - caduti quasi 50 cm : situazione pesante. Scuole chiuse anche domani : Una nevicata d'altri tempi per Potenza : se escludiamo recenti ondate di gelo storiche, è da diversi anni che non si verificava una così intensa e persistente nevicata sul capoluogo lucano, con una...

Aereo scomparso nella manica - la disperazione della famiglia di Emiliano Sala dopo la sospensione delle ricerche : “Continuate a cercare. Non può essere sparito così” : La polizia ha interrotto le ricerche dell’areo scomparso sulle acque del Canale della Manica la sera del 21 gennaio, a bordo del quale vi erano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60 anni. La polizia ha dichiarato che le possibilità di trovare i due vivi dopo oltre 3 giorni sono “estremamente remote”. Setacciando le acque gelide e in tempesta con imbarcazioni e mezzi aerei, i ...