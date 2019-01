lastampa

: L’Azione Cattolica Ragazzi il 3 febbraio a San Pietro con la “Carovana della Pace” - alexginotta : L’Azione Cattolica Ragazzi il 3 febbraio a San Pietro con la “Carovana della Pace” - agensir : #SeaWatch. Azione Cattolica Siracusa: 'difendere e tramandare la cultura dell’accoglienza'. Vicinanza a mons. Pappa… - RDilluvio : RT @TelevalloMazara: AZIONE CATTOLICA MAZARA, SABATO SCORSO LA FESTA DELLA PACE 2019... -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) ..., l'iniziativa 'Abbiamo riso per una cosa seria', per la promozione dell'agricoltura familiare in Italia e nei paesi a Sud del mondo. 'Durante il percorso formativo di quest'anno - aggiunge Rosa ...