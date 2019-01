L' arbitro al portiere | Stai zitto | negro E la squadra se ne va

arbitro insulta il portiere senegalese : “Zitto negro”. Il presidente del Serino ritira la squadra : Fermare per un giorno il campionato di calcio di promozione, almeno per il girone C, e «fare pulizia» rispetto a «certe persone». È così che il presidente del Serino Calcio Donato Trotta chiede di rispondere a un episodio che ritiene «gravissimo» accaduto ieri durante la partita con il Real Sarno, un insulto razzista da parte dell’Arbitro. La gara ...