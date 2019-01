Land Rover Art 110 | la Defender diventa opera d' arte di Vasco Costa

La fiducia verso la guida autonoma secondo il gruppo Jaguar Land Rover [VIDEO] : Quando, in quanto utenti della strada, non agiamo da automobilisti ma da pedoni, continuiamo comunque a tenere d’occhio le auto e i relativi conducenti. Capire le intenzioni di chi guida un’auto è fondamentale per poter salvaguardare la propria incolumità, considerato anche quanto i guidatori di oggi siano distratti alla guida. Nonostante questo, diversi studi dimostrano che sebbene l’intelligenza artificiale sia più precisa dell’uomo, i pedoni ...

Jaguar Land Rover - Ad aprile una settimana di stop alla produzione : Il gruppo Jaguar Land Rover ha comunicato di aver fissato un'ulteriore settimana di sospensione della produzione a causa di possibili interruzioni di fornitura riconducibili dalla Brexit. La Gran Bretagna, infatti, dovrebbe lasciare l'Unione Europea il prossimo 29 marzo: la scorsa settimana il piano proposto dal primo ministro Theresa May è stato respinto dal parlamento, facendo così sorgere la possibilità che il Regno Unito possa separarsi ...

Land Rover Defender 2019 : ecco la nuova generazione [GALLERY] : 1/30 ...

Land Rover – Il progetto ”Live for the city” conquista Milano e rende omaggio alla natura eclettica della città : Nasce “Live for the city” il progetto internazionale che accompagna il lancio di Evoque in Italia e rende omaggio alle città italiane Da Gae Aulenti a Piazza XXV Aprile, i City Curator Giacomo Biraghi, il duo Giovannoni-Marcantonio e Emilia Billitteri espongono le loro installazioni artistiche in luoghi simbolo del capoluogo lombardo Dopo il lancio internazionale tenutosi a Londra lo scorso 22 Novembre, l’attesissima Range Rover Evoque, ...

Jaguar Land Rover - ecco il piano di ristrutturazione : 4.500 tagli dipendenti e produzione in Slovacchia rafforzata : LONDRA - Puntualmente da Jaguar Land Rover sono arrivate le precisazioni sulla ristrutturazione del business che erano state anticipate da analisti e stampa. Il taglio della forza lavoro in Gran...

Jaguar Land Rover taglia 4.500 posti lavoro. Calo diesel e rallentamento mercato cinese la causa : LONDRA- Jaguar Land Rover taglierà 4.500 posti di lavoro a livello mondiale in seguito al Calo della domanda per i diesel e il rallentamento del mercato cinese. Lo annuncia la casa...

Jaguar Land Rover e Ford - previsti tagli per migliaia di posti di lavoro in Europa : Il nuovo anno parte male per migliaia di dipendenti del gruppo Jaguar Land Rover (JLR): la multinazionale inglese, infatti, è pronta a lanciare un piano di ristrutturazione per ridurre i costi e migliorare la redditività. E, inevitabilmente, ci andranno di mezzo i lavoratori: saranno ben 4.500 i dipendenti dell’azienda che perderanno il posto (l’azienda ne conta globalmente 43 mila, per la maggior parte dislocati nel Regno Unito). Colpa della ...

Jaguar Land Rover - Il gruppo taglierà 4.500 posti di lavoro : Dopo la Ford, anche la Jaguar Land Rover ha presentato un ampio programma di ristrutturazione per ridurre i costi e migliorare una redditività messa a dura prova da una serie di fattori negativi. Il gruppo britannico, alle prese con le incertezze generate dalla Brexit e con il forte calo sia delle vendite in Cina sia dei modelli diesel, ha intenzione di tagliare 4.500 posti di lavoro, partendo dalla Gran Bretagna.Già tagliati 1.500 posti. ...

Auto - Ford e Jaguar Land Rover tagliano migliaia di posti di lavoro : La casa Automobilistica americana Ford taglierà migliaia di posti di lavoro in Europa, dove attualmente impiega circa 54mila dipendenti in 15 stabilimenti, situati in Gran Bretagna, Germania, Francia, ...

Land Rover Discovery Sport - Nuovi collaudi per la versione restyling : Nei prossimi mesi debutterà sul mercato il restyling della Land Rover Discovery Sport, alla quale fanno riferimento queste foto spia appena giunte dall'Inghilterra. Purtroppo le pellicole sono molto simili a quelle già viste nelle prime immagini del settembre scorso, ma siamo ugualmente in grado di notare alcuni Nuovi dettagli.Nel frontale il look delle cugine più recenti. La Discovery Sport è stata aggiornata prendendo spunto dalle novità ...

Jaguar Land Rover - portiere automatiche per i disabili : I ricercatori della Casa hanno quindi realizzato questo dispositivo per mesi e poi lo hanno montato sulla Range Rover Sport per il test. Si tratta di un sistema all'avanguardia in grado di offrire ...

Land Rover Defender - Le prime immagini ufficiali : Dopo una serie di foto spia seguite da un teaser diffuso dalla Casa pochi giorni fa, la Land Rover ha rilasciato le prime immagini ufficiali della Defender, uno dei modelli più attesi dagli amanti dell'offroad. La nuova generazione, di fatto la seconda, sostituisce l'ultima versione dell'iconica fuoristrada inglese, prodotta fino al 2016, e si appresta a mostrare quindi il nuovo corso di una storia lunga 70 anni, nata nel 1948. Il ...

Guida autonoma : Jaguar Land Rover contro il futuro mal d’auto : Il Gruppo Jaguar Land Rover sta portando avanti uno studio su un complesso algoritmo per contrastare il “mal d’auto”. Il sistema tramite l’azione combinata di sensori biometrici e dati dinamici e di movimento, permette al veicolo di riconoscere lo stato di malessere del conducente e personalizzare autonomamente le impostazioni di Guida per ridurre gli effetti del mal d’auto. Il mal d’auto o “chinetosi” potrebbe diventare un problema da ...

Range Rover Evoque atto II. Oggi a Roma EngLandstar ha portato i nuovi modelli [Galleria] : Oggi un evento molto speciale a Roma, presso lo Spazio Eventi di via Tirso. La concessionaria Englandstar (Land Rover – Jaguar) ha portato in anteprima italiana, due esemplari della nuova Evoque. Del nuovo modello ne abbiamo parlato già qualche tempo fa, con tutte le sue caratteristiche tecniche, confort, e di infotainment di ultima generazione, oltre ai nuovi supporti ADAS per la sicurezza attiva. Il nuovo modello alza ...