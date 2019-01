Lamborghini Huracán Evo | la prova - È la prima supersportiva del Toro connessa alla rete

24 Ore di Daytona 2019 - Lamborghini trionfa con la Huracán GT3 Evo : 'La Huracán GT3 Evo è il modo migliore per dimostrare il valore di Lamborghini nel mondo delle competizioni ci ricorda l'amministratore delegato Stefano Domenicali alla nostra domanda diretta e le ...

Lamborghini Huracan Evo Spyder - foto spia del muletto : La Florida evidentemente è una terra proficua per i tori di Sant'Agata Bolognese. Poche ore fa le Huracan GT3 di hanno regalato a Lamborghini Squadra Corse una storica seconda vittoria alla 24 Ore di ...

Lamborghini - Al volante della Huracán Evo : Lamborghini Huracán Evo, come evoluzione. E ci sta. Perché sarebbe semplicemente orribile parlare di restyling al cospetto di una supercar. E poi, lidea dellevoluzione è più che mai azzeccata, in questo caso. Perché non è questione di generici aggiornamenti o di nuovi dettagli estetici, che pure ci sono: date unocchiata al muso e alla coda, per esempio. Qui, lidea stessa di evoluzione si applica a ciò che più di tutto connota una Lamborghini, ...

Ecco la Lamborghini Huracan autografata da Papa Francesco : Semplicemente partecipando alla lotteria facendo una donazione anche minima quindi, oltre a poterti aggiudicare una Lamborghini da sogno e unica al mondo , potrai far parte degli aiuti che ...

Lamborghini Huracan EVO - velocità estrema : Nel settore delle supercar rimanere aggiornati è fondamentali, soprattutto con quei prodotti che costano circa 200.000 euro e che si vendono in qualche migliaia di unità all'anno. Qui la competizione è serrata e i player hanno nomi importanti come Ferrari, Lamborghini e McLaren. Proprio la Casa di Sant'Agata Bolognese ha appena presentato la nuova versione EVO della Huracan, cioè una profonda evoluzione del modello attuale che secondo il numero ...

Lamborghini Huracán Evo - 640 Cv e ruote posteriori sterzanti per l'ultima 'evoluzione' : Tre le modalità di guida disponibili - Strada, Sport e Corsa - che modificano i parametri di funzionamento di sterzo, motore, assetto e cambio. Rivista pure l'aerodinamica, con un nuovo spoiler di ...

Lamborghini Huracan Evo : la supercar del Toro raggiunge altissimi livelli di performance [FOTO e PREZZO] : L’inedita supercar vanta la capacità di anticipare le mosse e ascoltare i desideri di chi la guida in armonia con il DNA Lamborghini La Lamborghini Huracan EVO è l’evoluzione del V10 di maggior successo di Casa Lamborghini. È il risultato di un processo di perfezionamento e consolidamento di caratteristiche e performance già esistenti, uno sviluppo di nuove soluzioni in termini di prestazioni e design. Ma ciò che la contraddistingue è la ...

Lamborghini - La Huracán diventa Evo : Più potente, dinamica e aerodinamica: la nuova Lamborghini Huracán Evo proietta a un nuovo livello prestazionale la dieci cilindri di Sant'Agata Bolognese. A quasi cinque anni dal lancio al Salone di Ginevra del 2014, la sportiva del Toro si aggiorna evolvendo i contenuti che l'hanno fatta apprezzare dai clienti di tutto il mondo: dietro all'abitacolo viene confermato il 5.2 litri aspirato che eguaglia le performance della Performante, versione ...

Lamborghini Huracán - Al volante della Super Trofeo Evo : Lasfalto è freddo, umido, i cordoli sono bagnati. Ho 620 cavalli sotto il piede destro e indosso quattro rain usate, giusto per un paio di installation lap per prendere confidenza. Diciamo che non sono esattamente le condizioni ideali per stare sereni, specie se a rincarare la dose cè quel naturale timore reverenziale nei confronti di una vettura del genere: la Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo, lultima evoluzione della sportiva di ...