LaFerrari | con RevoZport l’hypercar del cavallino diventa ancora più esotica FOTO

LaFerrari Aperta : un esemplare con 280 km in vendita ad un prezzo incredibile [FOTO] : Sul sito web Mecum l’hypercar ibrida è stata messa in vendita ad un prezzo esageratamente alto Ferrari LaFerrari Aperta è la versione convertibile basata sull’hypercar ibrida della Casa di Maranello realizzata in appena 210 esemplari venduti ad un prezzo di 2 milioni di euro l’uno. La vettura si presenta come la più estrema supercar Ferrari mai costruita, forte di un V12 ibrido da 6.3 litri capace di sprigionare 963 CV e oltre 900 Nm di ...