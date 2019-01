La versione PC di Devil May Cry 5 potrebbe essere posticipata al 7 maggio

eurogamer

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Questa notizia (o meglio rumor)farvi storcere il naso se siete tra quelli che non vedono l'ora di giocare l'attesissimoMay Cry 5 su PC, sembra infatti che la data di uscita per tale piattaforma sia stataal 72019.Come riporta Gamingbolt, la notizia arriva da SteamDb che (come anticipato all'inizio della news) riporta una data diversa rispetto a quella precedentemente annunciata, ovvero il prossimo 7. Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere quanto riportato con i piedi di piombo, in effetti non ci sono stati comunicati ufficiali dunquemera aria fritta. Per il momento quindi il nuovo capitolo delle avventure di Dante e compagni è atteso nel periodo precedentemente stabilito, ovvero a partire dall'8 marzo su PC, Xbox One e PS4.In questo nuovo capitolo della storica saga, il giocatore vestirà i panni di Dante e ...