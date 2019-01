La risposta di Sgarbi a Valentina Nappi | Fatti i c euro tuoi

ilgiornale

: Mi piace darvi una dolce risposta su questo link. Sgarbi mi ha fatto godere. - LINUSRIBELL67 : Mi piace darvi una dolce risposta su questo link. Sgarbi mi ha fatto godere. - taradri : SHITSTORM dopo la stilosa risposta di Travaglio a Carofiglio godetevi quella di Sgarbi a quell'altro idiota di Vaur… - IldoMoro : In risposta a tutti quelli che in questa occasione apprezzano #Sgarbi fate schifo -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Non le ha mandate di certo a dire Vittorio, anzi ha registrato un lunghissimo video in cui punto per punto risponde alla pornostar che considera: "Brutta, stortignaccola e ...