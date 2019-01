La protesta degli Ncc davanti al Senato | momenti di tensione e slogan contro il ministro

Sciopero benzinai 6 febbraio : gestori degli impianti protestano contro il Mef : Il mese di gennaio è ormai agli sgoccioli e verrà archiviato con le sue numerose proteste sindacali. Stando al calendario degli scioperi programmati, non mancheranno le agitazioni anche a febbraio. Tra gli stop più importanti, ci sarà quello dei benzinai. I sindacati accusano il governo di non aver rispettato gli accordi presi con il precedente esecutivo. La questione riguarda i rimborsi per i pagamenti con carte di credito, che il 'vecchio' ...

Amici - Marco Alimenti : la durissima decisione dopo la protesta degli allievi del talent : Un grosso caso ad Amici di Maria De Filippi, al centro c'è Marco Alimenti. Siamo alle registrazioni di giovedì 24 gennaio: molti sospettavano che ci sarebbero state conseguenze per gli allievi che avevano aderito alla protesta che era sfociata nel non andare a lezione con i professori. Si sono prese

Amici - alla protesta degli allievi in difesa di Marco Alimenti si aggiungono i professori : Ad Amici 18 continua la protesta degli " allievi ribell i" e dei professori contro Timor Steffens. Quest'ultimo nel corso della puntata dello scorso sabato ha chiesto l' eliminazione temporanea dalla ...

Torino - protesta degli ambulanti del Balon : l'arrivo di Chiamparino : Continuano le proteste degli ambulanti del Balon, lo storico mercatino delle pulci di Torino che dovrebbe essere spostato dal Canale dei Molassi in via Carcano, ma i venditori non sono d'accordo e non ...

La protesta degli invalidi civili spaventa la politica : chiesto aumento a 500 euro al mese : Sono giorni di proteste e delusione per gli invalidi civili italiani, che dopo aver appreso i dettagli del decreto che disciplina il famoso "Reddito di cittadinanza" (con relativa pensione di cittadinanza) e "quota 100 (ossia il sistema che regolarizza il pensionamento dei lavoratori, superando la nota Legge Fornero), si trovano a scontrarsi con un'amara ed inattesa realtà. Sono infatti pochissimi gli invalidi che potranno ottenere un incremento ...

Riforma anticasta - la protesta degli intellettuali all estero 'Violato diritto di cittadinanza' : Eccellenze italiane che vogliono fare sentire la loro voce, arricchita dalle tante esperienze in giro per il mondo'. I sottoscrittori della petizione, in sostanza, sono fortemente contrari perché ...

Genova : Ponte Morandi - la protesta degli abitanti ai confini della zona rossa : Chi sarà costretto ad abitare vicino ai cantieri di demolizione e costruzione ha protestato in maniera pacifica nelle strade del centro -

"Le persone in affitto dimenticate dalla manovra" : la protesta degli inquilini : A scagliarsi contro la legge di Bilancio del governo Lega-M5s è il Sicet, Sindacato inquilini Casa e Territorio: “Nel...

Bari - la protesta degli agricoltori : 3mila gilet arancioni in piazza : Accanto ai gilet arancioni - coordinamento che raggruppa le organizzazioni Agci, Associazione frantoiani di Puglia, Cia, Confagricoltura, Confocooperative, Copagri, Italia olivicola, Legacoop, ...

Forza Italia - il cortocircuito degli azzurri con il gilet di protesta : Forza Italia nei giorni scorsi ha inscenato una protesta in aula contro la manovra indossando dei gilet azzurri, ricordando così le manifestazioni dei corrispettivi "gialli" in Francia. Ma in realtà, indossare il gilet è una roba da populisti. Ergo, i forzisti sono diventati populisti?, si chiede il

La protesta degli Ncc e il tonfo di Wall Street : DALL'ITALIA “La tassa sugli enti di volontariato è sbagliata”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio: “Non possiamo cambiarla subito in manovra perché rischiamo l’esercizio provvisorio. Interverremo al primo provvedimento utile”. Il vicepremier Matteo Salvini ha garantito “l’impegno del governo

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

A Roma nuova protesta degli Ncc noleggio con conducente : nuova giornata di protesta degli Ncc, noleggio con conducente, provenienti da tutta Italia. A Roma si teme la paralisi del

"Divieto della vergogna" in Valle Roya : la protesta degli autotrasportatori continua - anche sotto Natale : ... la manifestazione si farà sentire "in tutti gli angoli, anche a Roma" , mentre il segretario di Astra Cuneo Guido Rossi ha auspicato che "la politica italiana e Anas prendano finalmente l'...