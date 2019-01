La Lega pronta a fare cadere il Governo se i grillini mandano Salvini a processo

F1 - Mick Schumacher si Lega a Nicolas Todt : per il pilota tedesco pronta una sorpresa dalla… Ferrari : Il tedesco è entrato a far parte dell’agenzia di Nicolas Todt, di cui fa parte anche Charles Leclerc. Intanto si vocifera di una sorpresa che la Ferrari sta preparando al tedesco… Sono settimane importanti per Mick Schumacher, diventato da poco in via ufficiale un nuovo pilota della Ferrari Driver Academy. Oltre a questa novità, ce n’è un’altra che riguarda il pilota tedesco, relativa al suo ...

PA - pronta deLega al Governo : Bongiorno cambia il lavoro pubblico : Proprio ieri un dossier della Cgia di Mestre , su dati della Commissione europea che riguardano l'indice sulla qualità dei servizi offerti dagli uffici pubblici dei 19 Paesi che utilizzano la moneta ...

Tav - Pd tenta incunearsi tra M5s e Lega. Pronta a scattare la ‘trappola’ dei dem : La strada che continua a proporre la Lega al Movimento 5 stelle e' quella del referendum vincolante, ovvero lasciare ai cittadini la scelta di provvedere oppure no alla Tav. Tuttavia di fronte alla resistenza del Movimento 5 stelle e' lo stesso partito di Via Bellerio che potrebbe tentare di forzare la mano. Non certo cadendo in quello che nella Lega definiscono un tranello: ovvero la mozione che il Pd presentera' al Senato e che - dice il ...

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

Tav - presto il giudizio dei tecnici. La Lega pronta al referendum : 'Nessun mistero o melina' sui risultati dell'analisi costi-benefici della Tav. Il ministro Danilo Toninelli interviene sul tormentone scaturito dalle indiscrezioni sulla valutazione della Torino-Lione ...

Tav - presto il giudizio dei tecnici La Lega pronta al referendum : La Lega non ha mai avuto dubbi, la Tav va realizzata perché è una risorsa preziosa per lo sviluppo strategico dell'economia piemontese, e di tutto il Paese'.

Lega pronta a cambiare l'Inps : "Boeri? Basta con il padre padrone" : Gli scontri tra la Lega e il numero uno dell'Inps, Tito Boeri, hanno vecchia data. Il sonfronto tra i due è sempre stato durissimo e le posizioni sono sempre state troppo distanti anche solo per trovare un punto di dialogo. Ora, però, Matteo Salvini vuole mettere le mani sull'ente e rivoltarlo come un calzino cambiandone anche la governance. "Stiamo studiano diverse versioni", ha fatto sapere il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ...

Tassa "sulla Coca Cola" - è pronta la retromarcia. La Lega : "Salta" : La sugar tax, già ribattezzata "Tassa sulla Coca Cola" che colpisce le bevande zuccherate rischia di diventare un nuovo terreno di scontro all'interno della maggioranza di governo. Il Movimento 5 Stelle ha infatti presentato un emendamento alla legge di Bilancio per introdurre una nuova Tassa sulle bevande zuccherate per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro.Una proposta non particolarmente amata dalla Lega, ...