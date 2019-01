La Juve perde Bonucci | La caviglia non è messa bene

Lazio-Juventus - probabili formazioni : Allegri perde tre titolari : LAZIO JUVENTUS probabili formazioni – Il lungo viaggio dell’ottava Supercoppa della Juventus è terminato. Una settimana fa è partita da Gedda tra le mani dei bianconeri che l’avevano appena conquistata superando il Milan, ed è arrivata al JTC, dove ha atteso paziente di venire mostrata ai tifosi prima di Juve-Chievo. Nel frattempo aveva anche fatto […] L'articolo Lazio-Juventus, probabili formazioni: Allegri perde tre ...

Lazio-Juventus - Allegri perde i pezzi : ko Cancelo - Pjanic e Khedira : ROMA - Il verdetto del campo e soprattutto dell'infermeria è stato impietoso: Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Miralem Pjanic , Sami Khedira e Joao Cancelo per l'importante trasferta a Roma in ...

Le Iene - estrazione anale al cane di Federico Bernardeschi : lo Juventino perde la testa : La redazione de Le Iene l'ha combinata grossa al calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, che invece di festeggiare la vittoria della Supercoppa Italiana insieme a tutta la squadra, è strato costretto a chiudersi in bagno poiché vittima di uno scherzo organizzato dall'inviato Sebastian Gazza

Juventus-Chievo probabili formazioni : Allegri perde Pjanic e Douglas Costa : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – La Juventus è rientrata all’alba di oggi a Torino, dopo aver vinto a Gedda contro il Milan la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori un giorno di riposo, hanno invece svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Allegri perde Pjanic e Douglas Costa proviene ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Nulla da perdere con la Juventus? Non è vero» : La cronaca Classifica Serie A Tutto sulla Sampdoria Serie A Sampdoria Juventus Giampaolo Ronaldo Quagliarella colley Tonelli ferrari Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

Paura sotto le feste per Coman : l’ex Juventus perde il controllo della sua macchina - l’incidente è terribile! : Brutto incidente per Kingsley Coman appena prima di Natale: l’ex calciatore della Juventus perde il controllo della sua macchina e si schianta contro il muro di protezione della strada Grande spavento appena prima di Natale per Kingsley Coman. L’ex giocatore della Juventus, attualmente in forza al Bayern Monaco, è stato protagonista di un brutto incidente avvenuto all’alba del 23 dicembre. Il francese stava percorrendo la ...

DI FRANCESCO ESONERATO?/ Roma - ultimo appello contro la Juventus : se perde è pronto il sostituto : Di FRANCESCO ESONERATO? Roma, ultimo appello contro la Juventus per il tecnico giallorosso: se perde è pronto il sostituto. La società ha già preso contatti

Fiorentina : Pjaca perde il posto - cosa succede con la Juve : Marko Pjaca ha perso il posto da titolare nella Fiorentina . Come riporta Il Corriere dello Sport , Mirallas è cresciuto e Pioli pensa a lanciarlo dal primo minuto anche nel prossimo match di campionato contro il Milan. In questo scenario, il riscatto del cartellino di Pjaca dalla Juventus ...

Lasciare la Juve e... perdersi : da Anastasi a Higuain - quando la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Lasciare la Juve e... perdersi : da Anastasi a Higuain - quando la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Lasciare la Juve significa... perdersi : da Anastasi a Higuain - la Vecchia Signora è senza rimpianti : Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono Anastasi , all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...

Champions League – Juventus - l’Atletico Madrid perde i pezzi : Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Hernandez : La Juventus può abbozzare un sorriso in vista della sfida di Champions Legue contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros rischiano di perdere il difensore Lucas Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco L’urna di Nyon non è stata di certo benevola con la Juventus: i bianconeri, nonostante abbiano passato il proprio girone come prima squadra in classifica, hanno beccato l’Atletico Madrid, l’avversaria che è ...

Juve - Allegri perde Cancelo : operato al ginocchio - rientra a gennaio. Stop anche per Cuadrado : rientra da titolare Emre Can, presto toccherà anche a Khedira, settimana prossima,, si fermano invece Cuadrado e Cancelo. Per questi ultimi due, infatti, problemi al ginocchio di media-lunga durata, ...

Champions League - la Juventus perde ma passa agli ottavi come prima. Sconfitta indolore pure per la Roma : ora le urne : L’ultima giornata di Champions League termina con un solo pareggio conquistato dalle squadre italiane. Ma è quello che è costato l’eliminazione all’Inter, relegata in Europa League insieme al Napoli battuto dal Liverpool. Fanno molto meno male invece le sconfitte di mercoledì sera di Juventus e Roma. I bianconeri si giocavano il primo posto nel girone, ma contro gli svizzeri dello Young Boys è arrivato il primo vero scivolone ...