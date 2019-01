La Henger querelata da Monte per il ' caso-marijuana' | la rivelazione da Barbara D' Urso

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) A quasi una settimana dallo start ufficiale de L'Isola dei Famosi, è andato in onda il nuovo appuntamento televisivo di Domenica Live, il programma domenicale condotto daD'che ha visto l'ex-naufraga Evarivelare di aver ricevuto una querela, sporta da parte di Francesco, a seguito del tanto discusso canna-gate. L'aitante ex-tronista di 'Uomini e Donne' l'anno scorso venne accusato da Eva di aver fatto uso di, nel residence messo a disposizione dalla produzione de L'Isola per i concorrenti del reality.Francescoquerela Eva: lo scoop a 'Domenica Live' “Alla signora Evaè stata notificata la querela del signorFrancesco". Queste sono le parole che la conduttriceD'ha usato per annunciare ai telespettatori l'azione legale intrapresa dall'ex tronista. “Si. La tempistica è bellissima. Io non credo alle coincidenze. ...