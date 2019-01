La fiducia verso la guida autonoma secondo il gruppo Jaguar Land Rover VIDEO

Brexit - May verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue : "No deal è vicino" : Dopo la bocciatura da parte dei parlamentari britannici dell'accordo sulla Brexit, Theresa May oggi deve affrontare un altro voto cruciale. Quello della sfiducia contro il suo governo, che il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato alla Camera dei Comuni. "Questo esecutivo ha fallito, non può governare", ha dichiarato Corbyn.Come riporta Repubblica, se la May dovesse cadere, la sua carriera politica sarebbe finita per smepre. Se dovesse ...

Brexit - May verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue - Barnier 'Forte il rischio di un no deal' : A dieci settimane dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea - la data è fissata per il 29 marzo - la politica britannica è nel caos e la premier Theresa May si prepara ad affrontare un difficile voto di sfiducia, dopo che ieri il Parlamento di Westminster ha bocciato senza appello l'accordo che aveva ...

Manovra - Camera verso la fiducia in un clima infuocato. Il Pd ricorre alla Consulta : ... consegnando il testo del loro discorso: una scelta di economia dei tempi che ha, però, innescato la reazione dell'opposizione, inducendola in prima battuta ad abbandonare la Conferenza dei ...

Manovra attesa in Aula per il voto : verso fiducia su testo del governo : Arriverà con ogni probabilità domani, in Aula al Senato, il maxiemendamento alla legge di bilancio. Lo si apprende a margine dei lavori della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Il...

Manovra attesa oggi al Senato. Verso fiducia su maxiemendamento - : Scade oggi alle 13 il termine per la presentazione dei subemendamenti alla legge di bilancio 2019. Previsto un taglio per 3 anni dell'adeguamento delle pensioni oltre i 1.520 euro al mese e un taglio ...

Manovra - verso fiducia su testo governo : 1.30 Sospesi i lavori sulla Manovra al Senato.Finora non si è registrato nemmeno un voto.La commissione Bilancio si è limitata ad esaminare gli emendamenti segnalati dai senatori. Ieri sera il governo ha depositato il pacchetto di modifiche che recepisce l'accordo con Bruxelles. Visto il termine per i subemendamenti al nuovo pacchetto del governo, fissato per le 13, è possibile che slitti l'approdo in Aula della Manovra.Probabile la richiesta ...

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia verso la manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...

Censis : italiani sfiduciati verso Ue - solo 43% pensa che giovi all'economia : Cresce la sfiducia degli italiani nei confronti dell'Europa. 'solo il 43% degli italiani pensa oggi che l' appartenenza all'Ue abbia in qualche modo giovato all'Italia'. Lo rivela il Censis sul suo ...

La manovra verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...

Manovra - il governo verso la fiducia. Salvini : "Ma nessun taglio oltre lo 0 - 2%" : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria, il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli affari ...

Manovra - governo verso la fiducia. Salvini : "Ma nessun taglio oltre lo 0 - 2%" : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria, il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli affari ...

Manovra - governo verso la fiducia. Salvini : 'Ma nessun taglio oltre lo 0 - 2%' : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria, il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli affari ...

Manovra - si tratta con l'Ue ma il governo blinda il testo : 'Verso fiducia alla Camera' : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte , il ministro dell'Economia Tria , il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli ...

Decreto Sicurezza verso la fiducia. Deputata M5s : “Resto perplessa - avrei voluto discutere modifiche” : Il Decreto Sicurezza va verso l’approvazione finale a Montecitorio. Questa mattina è iniziata la discussione generale del provvedimento, sul quale molto probabilmente verrà messa la fiducia oggi e il voto a quel punto sarà il 27 novembre. In Aula si è presentato per qualche ora anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, tra i principali sostenitori del provvedimento. Se ne è andato in tarda mattina per presenziare alla ...