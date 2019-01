La destra | la sinistra e il calcio

huffingtonpost

: Lasciare in mare dei bambini soli, scappati da tutto, senza madre né padre. Ora che viene notte. Non c’entra la pol… - SalernoSal : Lasciare in mare dei bambini soli, scappati da tutto, senza madre né padre. Ora che viene notte. Non c’entra la pol… - renatobrunetta : Siamo di fronte ad una vera e propria deriva autoritaria. E bene ha fatto @berlusconi a scendere nuovamente in camp… - marattin : A sinistra il tweet del Ministro @riccardo_fra, che parla di boom di contratti a tempo indeterminato. A destra i da… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) In qualsiasi ambito professionale e lavorativo, nelle scuole come negli ospedali, negli uffici privati e statali o dovunque possiate immaginare, ci sarà sempre tra la gente (menomale) una differenziazione di idee e fede politica.È vero che, come le mezze stagioni, non c'è più lae la...oddio, è vero, ma allo stesso tempo non lo è assolutamente. Comunque vada, gli ideali die di, come pure la mancanza, spesso assoluta, di ideali, persistono naturalmente in ognuno di coloro che occupa questa terra.Un luogo dove non sembra possibile che esista una tale divisione, o meglio, dove sembra impossibile che esista la politica e tanto più che esistano individui di, è ilA pensarci meglio però, molti di noi ricordano la tifoseria del Livorno, quando la squadra militava nella nostra ...