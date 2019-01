La Compagnia del cigno | trama e anticipazioni quarta puntata 21 gennaio

La Compagnia del Cigno verso il finale di stagione - Matteo e Marioni allo scontro : anticipazioni episodi del 28 gennaio e 4 febbraio : Con gli episodi del 28 gennaio Rai1 proietta La Compagnia del Cigno verso il finale di stagione dopo ascolti record capaci di battere perfino l'evento del ritorno di Adriano Celentano in tv. Il nuovo doppio episodio della fiction ideata e diretta da Ivan Cotroneo in onda su Rai1 lunedì 28 gennaio alle 21.25 rappresenta il penultimo appuntamento prima del finale di questa prima stagione che andrà in onda alla vigilia del debutto del Festival ...

La Compagnia del cigno : cast - trama e anticipazioni quinta puntata 28 gennaio : Nuovo (e penultimo) appuntamento con La compagnia del cigno, la serie ideata, scritta (in coppia con Monica Rame) e diretta da Ivan Cotroneo che narra la storia di sette ragazzi studenti di conservatorio. La narrazione prosegue con il nono e il decimo episodio, dal titolo Scoperte e Rinascere rispettivamente. Per quanto riguarda il cast, tolti i giovanissimi protagonisti che sono quasi tutti esordienti, ci sono Alessio Boni, Rocco Tanica e Anna ...

Ario Nikolaus Sgroi è Robbo/ 'Ecco come è nata la mia passione per la musica' - La Compagnia del Cigno - : Nella prossima puntata de 'La compagnia del Cigno' Robbo, interpretato da Ario Nikolaus Sgroi, affronterà la paura di essere separato dalla sorella Chiara.

La Compagnia del Cigno Stasera la Quinta puntata : Ecco cosa succederà : Penultimo appuntamento con la fiction di Ra1 diretta da Ivan Cotroneo. Scopriamo le trame dei due episodi in onda Stasera, lunedì 28 gennaio 2019, alle 21.25.

'C'è Grillo' - 'Adrian' e 'La Compagnia del cigno' : tutti i programmi stasera in tv : ... da Fantastico alle sue celebri apparizioni al Festival di Sanremo, che in tanti spettacoli realizzati in tour per tutta l'Italia dove è esplosa la sua parte più polemica. Rai 3 Presa diretta - 21.15 ...

Fotinì Peluso è Barbara/ Video - cosa accadrà alla bella musicista? - La Compagnia del Cigno - : Tra i diversi ragazzi che hanno un ruolo chiave in La Compagnia del Cigno, sicuramente spicca la giovane Barbara interpretata da Fotinì Peluso.

Hildegard De Stefano è Sara/ La paura di dimenticare il viso dei suoi cari - La Compagnia del cigno - : Sara, interpretata da Hildegard De Stefano, è una delle protagoniste della fiction 'La compagnia del cigno', in onda su Rai 1.

La Compagnia del cigno : trama e anticipazioni sesta puntata 4 febbraio : La Compagnia del cigno: trama e anticipazioni sesta puntata 4 febbraio Lunedì 4 febbraio 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata de La Compagnia del cigno. La fiction di Ivan Cotroneo giunge così al suo appuntamento finale con ottimi risultati d’ascolto. Punto di forza della serie è sicuramente un cast composto da talentuosi artisti esordienti ed attori molto amati dal pubblico italiano. Protagonisti infatti ...

La Compagnia del cigno : anticipazioni ultima puntata del 4 febbraio : anticipazioni La compagnia del cigno, sesta puntata: la scelta di Irene Ultimi due episodi per La compagnia del cigno che andrà in onda lunedì prossimo con la puntata conclusiva. La fiction di Rai1 con Alessio Boni e Anna Valle proporrà il 4 febbraio gli episodi numero 11 e 12, dal titolo “Un padre” e “Il nostro futuro”. Le pene d’amore, le differenze di classe e i demoni del passato continueranno a tormentare i ...

La Compagnia del cigno - la puntata di oggi : Marioni dice addio ai ragazzi : Lunedì 28 gennaio, nuovo appuntamento in prima serata su Rai 1 con Anna Valle, Alessio Boni e i giovani attori protagonisti della fiction La compagnia del cigno. La serie ideata e diretta da Ivan Cotroneo che sta riscuotendo un largo successo di pubblico. Infatti, i dati Auditel parlano di un 21% di share in tutte le puntate andate settimanalmente in onda a partire dal 7 gennaio. Un dato confermato anche lunedì scorso in coincidenza con ...

La Compagnia del cigno – Quinta puntata di lunedì 28 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : Quinta delle sei puntate stasera in prima serata su Raiuno, con la nuova fiction “La compagnia del cigno“, una serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino […] L'articolo La compagnia del cigno – Quinta ...

La Compagnia del cigno - gli episodi 9 e 10 saranno online su RaiPlay e in TV su RaiPremium : Continua instancabilmente su Raiuno il successo di una delle serie televisive più seguite, "La compagnia del cigno". La fiction con Anna Valle e Alessio Boni, infatti, è giunta ormai alla sua penultima puntata: verranno trasmessi gli episodi 9 e 10, intitolati rispettivamente "Scoperte" e "Rinascere". Nel primo, Matteo confesserà ai suoi amici il suo segreto più grande, mentre nel secondo Mariani rivelerà ai ragazzi di voler lasciare il ...

Anticipazioni La Compagnia del cigno - quinta puntata : Irene vuole abortire : Continuano le appassionanti vicende dei ragazzi de La compagnia del cigno, che hanno conquistato il pubblico di Rai 1 anche nel quarto episodio. Il professor Marioni e la moglie potranno ricominciare una nuova vita, proprio ora che lei è in dolce attesa? Di seguito tutti gli avvenimenti nelle Anticipazioni de La compagnia del cigno. Spoiler sull'episodio 'Scoperte' de La compagnia del cigno Tra musica e parole, i ragazzi de La compagnia del ...