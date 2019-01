«La cannabis non è una droga leggera No alla legalizzazione»

In Italia la cannabis light a uso terapeutico. Non è per l’uomo - ma per cani e gatti : La liberalizzazione della cannabis non si farà, perché non è nel contratto di governo (di nessun governo, per la verità, non solo di questo). L’ultima recente polemica fra i soci del Conte I si è risolta nella conferma del proibizionismo. Intanto però la marijuana è già libera per cani e gatti. Insomma, per i nostri figli bipedi, no; per quelli a q...

cannabis - Di Maio : “Liberalizzazione? È una buona proposta. Non è nel contratto - ma in futuro può essere aggiornato” : “La legge sulla Cannabis? Io l’avevo sottoscritta nella scorsa legislatura, è una buona proposta“. Così il vicepremier Luigi Di Maio a Strasburgo risponde alle domande dei cronisti sulla questione della liberalizzazione della marijuana, proposta presentata al Senato dall’esponente del Movimento 5 stelle, Matteo Mantero, già bocciata dal leader della Lega, Matteo Salvini. Il ministro del lavoro poi specifica: “È ...

cannabis - stop di Bonafede : la legalizzazione non si farà : No alla legalizzazione della Cannabis. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, boccia sul nascere la ddl presentata dal senatore M5S Matteo Mantero, che autorizza l'autocoltivazione della ...

Governo - Bonafede 'Nessuna aria di crisi'. E sulla cannabis libera 'Non credo che si farà' : Nega che sia in atto una crisi di Governo. Non confida nel buon esito del disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis. Si dice contrario al referendum sulla Tav e difende il decreto ...

Stop di Salvini a liberalizzazione della cannabis : “Non passerà mai”. Silenzio del M5s : La proposta di legalizzare la coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis e dei suoi derivati "non passera' mai". A dare l'altola' al senatore Matteo Mantero (M5s) che ieri l'altro ha presentato il disegno di legge e' il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La ragione, a sentire Salvini, sembra essere formale: "non e' nel contratto di governo". I leghisti, d'altra parte, non potrebbero avallare in ...

