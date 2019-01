L' 8° Edizione dell' Enciclopedia d' Arte Italiana si presenta al Museo d' Arte e Scienza

Lancio dello stoccafisso a Varazze - la benEdizione degli animali a Pietra e S. Bastian a Celle : tutti gli eventi della domenica nel savonese : A un mese di distanza dalle festività natalizie e a pochi giorni dall'inizio dei primi carnevali, la provincia di Savona offre sempre e comunque un ricco, vario ed interessante calendario di ...

3° Edizione di PIZZA E CURVE : per la pluralità della bellezza : #PIZZAECURVE – DONNE IN FUCSIA PER IL DIRITTO DI ESSERE UNICHE E BELLISSIME Spensieratezza, allegria, convivialità: le armi di Curvy Pride per promuovere la pluralità della bellezza. Il 25 gennaio 2019 centinaia di Donne hanno dato vita alla 3° edizione di PIZZA E CURVE, una strepitosa idea di aggregazione basata sull’essere donna, libera dalle catene degli stereotipi fisici imposti dai mass-media, e sulla forza dell’amicizia e della ...

Festival dell'Appennino 2019 - pronta l'Edizione Inverno-Primavera : Patrizia Bovi è una delle massime esperte di musica medievale e rinascimentale e contribuisce a far rivivere, nei suoi spettacoli, la musicalità e l'atmosfera di tempi lontani. Leah Stuttard è un'...

Il Presidio del Libro di Veglie lancia la nuova Edizione del Mese della Memoria :

Manduria Lab : preoccupazione per la Fiera Pessima 2019 Edizione a rischio - "necessario rivedere la gestione dell'evento" : ... competenze, esperienze, una rete di rapporti, che operatori commerciali, esperti di marketing, organizzatori di eventi potrebbero mettere al servizio dell'economia Manduriana, qualora si istituisse ...

Masterchef 8 concorrenti : tutti i protagonisti dell’Edizione Italia 2019 : Masterchef 8, la seconda puntata con la scelta dei concorrenti della nuova edizione Italia I concorrenti di Masterchef 8 sono stati scelti. Nella puntata di stasera, giovedì 24 gennaio 2019, i quattro giudici hanno preso le loro decisioni e hanno terminato le selezioni. Chi sono i giudici di Masterchef 2019? Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe […] L'articolo Masterchef 8 concorrenti: tutti i protagonisti dell’edizione Italia ...

TgLa7d delle 18 : 15 Edizione del 24 gennaio 2019 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Davos rassicura: "Nessun rischio di una manovra correttiva". Italia condannata dalla Corte per i diritti umani di Strasburgo su Ilva e Amanda Knox. Papa ...

Il WRC scalda i motori : ecco tutte le novità dell'Edizione 2019. Ogier 'torna' in casa Citroen : Da qui la mossa di far 'ritornare all'ovilè Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, sei volte campioni del mondo Rally. Il loro debutto risale a dieci anni fa, al Rally di Gran Bretagna 2008. Dopo la ...

Mika a The Voice Francia dal 9 febbraio - tra i giudici della nuova Edizione : come seguirlo dall’Italia : Mika a The Voice Francia, in giuria nella nuova edizione del talent show in partenza il prossimo 9 febbraio. Dopo l'addio a X Factor Italia, una brutta notizia da assimilare per il pubblico italiano che ha poi visto andar via anche Alvaro Soler, il cantante ha comunicato di essere stato arruolato per The Voice in Francia e seguirà uno dei team nella nuova edizione in partenza a febbraio. La conferenza stampa per la presentazione dell'ottava ...

The Punisher 2 e la malEdizione dell’antieroe irriducibile : Il Punitore è tornato. Dal 18 gennaio su Netflix, la seconda stagione di The Punisher dà un senso compiuto alla parabola del vigilante forse più estremo e violento dei fumetti Marvel. Dopo aver ottenuto una nuova identità e una seconda chance per rifarsi una vita alla fine della prima serie di episodi, nella successiva lo ritroviamo, un anno dopo il condono, apparentemente a suo agio con un’esistenza pacifica. The Punisher 2, la trama Frank ...

Arriva 45esima Edizione della Roma-Ostia : obiettivo 10.000 corridori : Roma – Mancano 45 giorni alla 45esima edizione della Roma-Ostia, l’ormai tradizionale mezza maratona che si corre ogni anno sulla via Cristoforo Colombo. L’obiettivo e’ confermare i numeri dello scorso anno: Arrivare ad oltre 10.000 partecipanti. E’ con questi obiettivi che l’edizione 2019 della storica gara romana, che si terra’ il prossimo 10 marzo, e’ stata presentata quest’oggi in ...

Arriva l'ufficialità : sarà Alvin l'inviato della nuova Edizione dell'Isola dei Famosi : Il 24 gennaio andrà in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi. Alla guida del reality anche quest'anno ci sarà Alessia Marcuzzi che sarà accompagnata da due figure femminili nel ruolo di opinioniste: Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Poche ore fa si è tenuta la conferenza stampa del reality durante la quale è stato ufficializzato il cast e non sono mancate le sorprese. Ciò che nessuno si aspettava è che l'inviato non sarà Filippo Nardi ma ...

EYOF Invernali 2019 - i convocati dell’Italia. SpEdizione da 38 atleti : Nella giornata di oggi è stata comunicata la composizione ufficiale della squadre azzurra che prenderà parte alla 14esima edizione degli EYOF Invernali, in scena dal 9 al 16 febbraio a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. A rappresentare l’Italia nel prossimo Festival Olimpico della Gioventù Europea ci saranno ben 38 atleti (19 uomini e 19 donne), di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il Capo Missione per gli azzurri sarà Alessio Palombi. Per ...

Atletica - domenica va in scena l’87ª Edizione della storica Cinque Mulini : al via anche Crippa e Meucci : In chiave azzurra ci sarà il bronzo continentale dei 10.000 metri Yeman Crippa, quarto al Campaccio, ma anche l’oro europeo di maratona 2014 Daniele Meucci La leggendaria Cinque Mulini compie gli anni oggi: la prima edizione della storica corsa campestre di San Vittore Olona (Milano) andò in scena il 22 gennaio 1933. Nel giorno del compleanno la “creatura” dell’Us San Vittore Olona 1906 ha svelato i protagonisti dell’87esima ...