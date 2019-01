Kate e Meghan attaccate via social Kensington Palace | «Non è accettabile metterle l’una

Kate Middleton trema : Meghan Markle potrebbe partorire il giorno del compleanno di Louis : Cosa succederebbe se Meghan Markle partorisse il giorno del compleanno di Louis? Lo scorso anno, esattamente il 23 aprile, Kate Middleton ha dato alla luce il suo terzogenito. Presto però i figlio della duchessa di Cambridge potrebbe dover fare i conti con il cugino in arrivo. Secondo gli ultimi calcoli dei royal watchers infatti il primogenito di Meghan e Harry non solo nascerà ad aprile, ma nell’ultima decade del mese. Ciò significa che ci ...

Kate - Meghan e gli altri royal. Le personalità secondo il linguaggio del corpo : Kate Middleton al King Henry's Walk Garden di IslingtonRoyal family. Le personalità secondo gli esperti di linguaggio del corpoRoyal family. Le personalità secondo gli esperti di linguaggio del corpo«Kate Middleton ha riciclato un Oscar De La Renta» (da quando gli abiti sono usa e getta?) «Meghan Markle si è vestita da H&M» (e quindi?) «Le duchesse non vanno d’accordo», e tanti, tantissimi altri titoli simili. Nel nulla del gossip che ...

Kate Middleton furiosa con Meghan : chiede aiuto chiede aiuto alla migliore amica di Diana : Kate Middleton affila le armi contro Meghan Markle e chiede aiuto ad una persona speciale nella lotta contro la duchessa di Sussex: la migliore amica di Diana. Si tratta di Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea di York, e madre di Eugenia e Beatrice, conosciuta non solo per il suo carattere allegro e ribelle (che spesso ha fatto arrabbiare la Regina Elisabetta), ma anche per la sua profonda amicizia con Lady Diana. La madre di William e Harry, ...

Meghan Markle e Kate Middleton : due donne e due modi diversi di vivere la gravidanza : Meghan Markle e Kate Middleton, due gravidanze a confrontoMeghan Markle e Kate Middleton, due gravidanze a confrontoMeghan Markle e Kate Middleton, due gravidanze a confrontoMeghan Markle e Kate Middleton, due gravidanze a confrontoMeghan Markle e Kate Middleton, due gravidanze a confrontoMeghan Markle e Kate Middleton, due gravidanze a confrontoMeghan Markle e Kate Middleton, due gravidanze a confrontoMeghanMarkle e Kate Middleton, due ...

Kate Middleton e Meghan Markle - come si mantiene in forma una Duchessa? - : Che siano buone amiche o che soltanto civilmente si sopportino, una cosa in comune Kate Middleton e Meghan Markle ce l'hanno sicuramente. Nonostante gravidanze, royal tour in giro per il mondo, sveglie che suonano molto presto al mattino , quella di Meghan, pare, già alle 4, , appuntamenti forzati e pochissimo tempo libero a disposizione, sono sempre in splendida forma . Non ...

Letizia di Spagna - i look che fanno impallidire Meghan Markle e Kate Middleton : Letizia di Spagna non sbaglia un look e dà una lezione di stile a Kate Middleton, ma soprattutto a Meghan Markle. In due giorni la Regina spagnola ha sfoggiato due outfit estremamente eleganti e in un certo senso molto simili, sebbene uno fosse per la sera e l’altro per un evento diurno. In entrambi i casi Donna Letizia ha indossato semplicemente una camicia bianca e una gonna, aggiudicandosi il titolo della più elegante con semplici, ma ...

Kate Middleton dissolve i dubbi sulla gravidanza - sfidando il protocollo - come Meghan Markle : ... durante il terzo incontro ufficiale al quale ha presenziato in una settimana, è riuscita a riprendersi lo scettro di 'Duchessa amata ed ammirata dai sudditi inglesi e i media di tutto il mondo'. La ...

Kate Middleton e Meghan Markle - il gossip definitivo : "Indizio chiaro" - clamorose voci sulla Duchessa : La Duchessa Kate Middleton sarebbe incinta del quarto figlio. gossip impazzito nel Regno Unito ad appena 8 mesi dall'ultima gravidanza della consorte del Principe William. Secondo il tabloid Sun la convinzione deriva dal fatto che i bookmaker britannici hanno tagliato le quote su una presunta gravid

Meghan e Kate - svelato il mistero della borsetta : Perché Meghan Markle e Kate Middleton portano sempre la borsetta nella mano sinistra? Ogni gesto compiuto dai membri della Royal Family non avviene mai a caso, ma segue una precisa regola. Da tempo i royal watchers si interrogavano riguardo il significato nascosto dietro quella bag sfoggiata sempre a sinistra. Si tratta di una regola che, a sorpresa, seguiva anche Lady Diana. Nelle occasioni pubbliche infatti l’amatissima mamma di William ...

I 37 anni di Kate Middleton (senza Harry e Meghan) e le altre storie della settimana : Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 ...

Meghan Markle contro Kate Middleton : la sfida dei Royal Baby : Per la cronaca, gli ultimi Royal Twins furono Alexander e James, figli di Joan Beaufort, regina di Scozia. Alexander morì prima di compiere un anno. James divenne re. Ma era, davvero, il Medioevo ...

Meghan Markle e Kate Middleton - le cognate in foto : Meghan Markle e Kate Middleton sono le cognate che il mondo tiene sotto i riflettori. Le due duchesse hanno sposato il Principe Harry e il Principe William, e su di loro sorgono sempre nuove indiscrezioni che parlano dei presunti reciproci rapporti e ...

Meghan e Kate - rivalità e gelosie anche per il parto? : Il parto e la maternità di Meghan Markle saranno molto diversi da quelli di Kate Middleton. Ne parla l"Express in un articolo, spiegando come la duchessa di Sussex abbia deciso già dove far nascere il suo primogenito. L"ospedale in questione sarebbe il Frimley Park, mentre Kate ha partorito nell"ala Lindo del St. Mary"s Hospital, l"ultima volta poco meno di un anno fa per il terzogenito Louis. Una fonte anonima ha rivelato infatti che Meghan ...

Kate Middleton in magenta fallisce. Meghan Markle in chiaro incanta : Kate Middleton ha visitato la Royal Opera House di Londra. Dopo il look casual per giocare coi bambini all’aria aperta, la Duchessa di Cambridge è tornata nei suoi consueti abiti formali. Ha così indossato un tailleur firmato Oscar de la Renta, color magenta, da 3.090 euro circa. Kate lo ha abbinato con dei collant neri coprenti e delle décolletée di vernice con fibbia, firmate Rupert Sanderson, da 593 euro. Per l’occasione ha ...