Juventus | trauma distorsivo per Bonucci | si spera nel recupero per la Champions

: ? #UltimOra #Juventus ?? #Bonucci, trauma distorsivo alla caviglia destra ?? Con interessamento capsulo-legamentoso… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? #Bonucci, trauma distorsivo alla caviglia destra ?? Con interessamento capsulo-legamentoso… - GoalItalia : #Juventus, preoccupano le condizioni di #Bonucci: trauma distorsivo alla caviglia destra per il difensore ??? - AleTznMC8 : RT @GoalItalia: #Juventus, preoccupano le condizioni di #Bonucci: trauma distorsivo alla caviglia destra per il difensore ??? -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Il difensore, infortunatosi alla caviglia destra nel match contro la Lazio è a forte rischio per la sfida a Simeone negli ottavi di. L'aggiornamento del club bianconero sulle condizioni del difensore, finito ko nel match vinto all'Olimpico contro la Lazio: «alla caviglia destra Interessamento capsulo-legamentoso». A rischio l'andata degli ottavi diLeague contro l'Atletico Madrid. Per la, ieri sera, è arrivata l'ennesima importante vittoria. I bianconeri si sono imposti allo stadio Olimpico per 1-2, grazie a Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. Ma per la Juve non sono arrivate solo buone notizie. Leonardonel primo tempo ha messo male la caviglia ed è apparso fin da subito molto dolorante. Il numero 19 bianconero ha deciso di provare e rimanere in campo, ma alla fine non ce l'ha fatta ed è stato costretto a chiedere il cambio.Poco fa, la Juve ha però spiegato che tipo di infortunio ha accusato Leonardo, anche se la società non ha specificato quando rientrerà in campo. Il numero 19 bianconero ha riportato unalla caviglia con interessamento capsulo legamentoso. Il difensore viterbese, però, è già al lavoro e sta svolgendo le terapie del caso: adesso resta da capire se recupererà per la partita diLeague contro l'Atletico Madrid.