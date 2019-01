Juventus | stop lungo per Bonucci | interessati i legamenti

Juventus - Mandzukic rischia un mese di stop : si spera in un suo rientro contro l'Atletico : Per la Juventus da questa sera scatterà un periodo piuttosto intenso fra Coppa Italia, Supercoppa italiana, Serie A e Champions League. I bianconeri lavoreranno per essere al top in tutte queste competizioni. Per i primi match del 2019, però, la Juve dovrà rinunciare a Mario Mandzukic. Il croato si è fatto male giovedì mattina durante l'allenamento e ha accusato un problema ai flessori. Questo infortunio non sembra essere di live entità e anche ...

Juventus - Juan Cuadrado operato al menisco : tre mesi di stop - salterà l'Atletico Madrid : Tre mesi di stop. Juan Cuadrado, centrocampista colombiano della Juventus, "è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo subito durante la partita di Champions League giocata a Bern

Juventus - Allegri : 'Sono contro lo stop. Il problema è a monte' : 'Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un pò di quella che era la nostra educazione ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Serie C - Juventus U23-Gozzano 0-0 : bianconeri stoppati in casa. Carrarese-Siena 1-2 : ALESSANDRIA - Juventus U23 e Gozzano non vanno oltre lo 0-0 . Poche occasioni da entrambe le parti, da segnalare un gol annullato a Palazzolo per gli ospiti, a 7' dal termine. Con questo punto i ...

Juventus - stop per Benatia : non ci sarà contro lo Young Boys : Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della Juventus di mercoledì sera contro lo Young Boys, il difensore ha un problema al ginocchio Infiammazione al ginocchio destro, Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della sua Juventus contro lo Young Boys. Il difensore si è fermato durante l’allenamento odierno e dunque non sarà della partita mercoledì sera. Potrebbe dunque esserci una chance per Rugani dal primo ...

Juventus - Emre Can rientra e torna al gol - tegola Barzagli : si teme un lungo stop : Questa mattina, la Juve ha svolto il secondo allenamento settimanale in vista della partita contro l'Inter. Per i bianconeri la sfida di venerdì è ormai dietro l'angolo e Massimiliano Allegri sta già pensando alle scelte di formazione. Per la partita contro i nerazzurri, la Juventus potrebbe non avere a disposizione Alex Sandro e Sami Khedira ai quali si sarebbe aggiunto anche Andrea Barzagli. Il numero 15 bianconero, come ha comunicato il club ...

Infortunio Barzagli - stop molto lungo per il centrale della Juventus : Infortunio Barzagli – Brutta tegola per la Juventus, che dovrà fare a meno di Barzagli per i prossimi due mesi. Il difensore bianconero ha riportato una lesione al retto femorale durante un allenamento e difficilmente sarà disponibile prima del ritorno degli ottavi di Champions League. In questa stagione Andrea Barzagli è un po’ uscito dai radar bianconeri, venendo impiegato con il contagocce da Allegri: per lui solo una ...