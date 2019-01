Juventus | Bonucci pensa già al rientro | “sono al lavoro per recuperare”

Juventus - Allegri contento ma in Champions serve di più. Bonucci ko - un mese di stop : ROMA - Allegri è contento, parla di 'bel segnale a livello mentale', eppure dovrebbe sapere che questa Juventus , largamente sufficiente per stravincere il campionato già ad aprile, non può bastare in ...

Infortunio Bonucci : il comunicato della Juventus. Ecco quanto starà fuori : Infortunio Bonucci – Uscito dolorante durante la partita di ieri sera contro la Lazio di Simone Inzaghi, Leonardo Bonucci è stato sottoposto a controlli riguardanti l’Infortunio. La Juventus ha emesso il seguente comunicato sulle condizioni fisiche di Leonardo Bonucci dopo l’ìnfortunio rimediato ieri sera nella vittoria dell’Olimpico sulla Lazio: “Nel corso della giornata di ieri, Leonardo Bonucci ha riportato ...

Juventus - Bonucci e la Champions League : Si capisce dalle parole di Leonardo Bonucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Contro l'Atletico ci aspetta un ottavo di finale molto equilibrato. Affrontiamo una grande squadra con esperienza ...

Juventus - Bonucci : «Milan? Bei ricordi - ma avevo bisogno di tornare a casa» : TORINO - " Il Milan è stata una parentesi che mi ha maturato a livello umano, poi ho deciso di tornare a casa perchè ne avevo bisogno". Queste le parole di Leonardo Bonucci , ai microfoni di Sky Sport, a sei mesi di distanza dal suo ritorno in maglia bianconera. " Faccio un grande in bocca al lupo a , al Milan , a Gattuso , ai compagni e ai tifosi perchè al di là di tutto io ho un bellissimo ...

Juventus - Bonucci : 'Sono un uomo diverso - a Roma per vincere' : La Juventus stamattina si è allenata sotto un bel sole per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri già da ieri hanno iniziato a mettere nel mirino la sfida di domenica sera che li vedrà impegnati all'Olimpico contro i biancocelesti. La Juve probabilmente dovrà fare qualche cambio anche perché le defezioni per il match di campionato potrebbero essere parecchie. In difesa contro la Lazio è possibile che si riveda Leonardo Bonucci. Il ...

Juventus - un po' di relax per bianconeri - ma Bonucci e Cuadrado sono al lavoro : la foto : Dopo la bella vittoria contro il Chievo, la Juventus si può godere un po' di meritato riposo. Infatti, i bianconeri riprenderanno a lavorare nella giornata di domani per allenarsi in vista della partita contro la Lazio. Ma in casa Juve si sa c'è sempre qualcuno che lavora anche nei giorni di relax e oggi il JTC non era completamente deserto visto la presenza di due giocatori: infatti, Leonardo Bonucci poco fa ha condiviso una foto che lo ritrae ...