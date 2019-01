Juventus | Boniek svela il segreto dei bianconeri | “vincono anche quando giocano male | non

sportfair

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Il dirigente polacco ha parlato del campionato italiano, sottolineando la forza della Juve rispetto alle avversarie “E’ finita prima di cominciare, un’altra storia come serietà ed esperienza, lagioca sempre per vincere. Ieri ha giocato forse la peggior partita del campionato ma ha vinto contro la Lazio e questa è la sua forza“. Sono le parole dell’ex centrocampista offensivo della, Zbigniew, ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “Questapiù forte della mia? Non scherziamo, per giudicare si guarda ai trofei che si riesce a portare a casa, noi ogni anno portavamo qualcosa in Europa ma il calcio è talmente cambiato che non so come si può dire quale squadra è più forte“, conclude.L'articoloildei: “vincono...