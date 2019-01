Juventus | Benatia in Qatar per le visite mediche

Juventus - saluta Benatia : il calciatore è in Qatar : La Juventus è reduce dal successo in campionato contro la Lazio, partita complicata per la squadra di Allegri che però ha conquistato tre punti preziosi. Nel frattempo a tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore il difensore Mehdi Benatia ha raggiunto il Qatar per le visite mediche di rito e per firmare il contratto con l’Al-Duhail, squadra della capitale Doha. Si conclude l’avventura altalenante per il difensore ...

Lazio-Juventus - Allegri : “Caceres? Sono contento. Su Benatia dico che…” : LAZIO JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’imminente match di domani all’Olimpico e per evidenziare anche le ultime operazioni di mercato. Focus sul ritorno di Caceres e sull’addio di Benatia, poi la rivelazione su Pogba: “Difficile torni”. Allegri sul […] L'articolo ...

Juventus - Allegri felice di Caceres : “il suo arrivo mi rende felice - Benatia ha scelto di andare via” : L’allenatore della Juventus ha parlato in vista del match con la Lazio, esprimendo la sua soddisfazione per l’arrivo di Caceres “È stato fortemente voluto. Benatia ha chiesto di andare via, ha fatto una scelta diversa dalle nostre intenzioni e la società l’ha accontentato. Insieme alla società abbiamo valutato i profili che potevamo portare qui alla Juventus e abbiamo avuto la fortuna che Caceres abbia accettato e ...

Porte girevoli alla Juventus : Benatia va in Qatar - torna Caceres : Porte girevoli in casa Juventus . Per un difensore che se ne va, il marocchino Medhi Benatia , un altro che arriva, anzi, che torna: l'uruguayano Martin Caceres , in bianconero già nella stagione 2009/...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per il ritorno di Caceres. Benatia saluta destinazione Qatar : Per un difensore che parte, eccone un altro che arriva. La Juventus si muove parallelamente fra mercato in entrata e quello in uscita. Protagonisti Caceres da una parte e Benatia dall'altra . Per ...

Juventus : Caceres III. Oggi le firme - sostituirà Benatia : ... alla possibilità di giocare nella squadra in cui militano il 33enne Lukas Podolski, il 37enne David Villa ma soprattutto il classe '84 Andres Iniesta pluricampione d'Europa e del mondo. El Pelado, ...

Caceres ha detto sì alla Juventus - Benatia va all’Al-Duhail (RUMORS) : Il trentunenne difensore uruguaiano Martin Caceres tornerà a vestire i colori bianconeri della Juventus. Le visite mediche di rito, secondo Sky Sport, sarebbero state già fissate dal club per la giornata di oggi (26 gennaio) alle ore 11 allo Juventus Medical. Caceres, che con Massimiliano Allegri ha già vinto due scudetti, prenderà il posto di Medhi Benatia che si trasferirà in Qatar e vestirà la maglia dell'Al-Duhail. Per quanto riguarda il ...

Juventus - addio Benatia : ecco quanto guadagneranno i bianconeri : Juventus Benatia- La Juventus si prepara a dire addio a Benatia, ormai prossimo al passaggio all’Al Duhail. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri incasseranno circa 8-10 milioni più eventuali bonus, mentre il giocatore firmerà un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione. La Juventus, come noto, non si farà prendere alla […] L'articolo Juventus, addio Benatia: ecco quanto guadagneranno i bianconeri ...

Caceres va alla Juventus : accordo totale con la Lazio - bianconeri indeboliti con l’addio di Benatia! : Caceres passa dalla Lazio alla Juventus, il calciatore prenderà il posto del partente Benatia, il quale ha offerte allettanti economicamente Caceres va alla Juventus, Benatia ai saluti. Le ultime notizie riportate da Skysport parlano di affare fatto tra i bianconeri e la Lazio sulla base di 600 mila euro per liberare il centrale uruguayano, con il difensore marocchino destinato a salutare Torino definitivamente dopo qualche mese ...

Caceres-Juventus - Paratici ha scelto il sostituto di Benatia : CACERES JUVENTUS- A volte ritornano. Martin Caceres si prepara a far ritorno in maglia bianconera. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Il Messaggero”, il centrale difensivo uruguaiano sarebbe stato selezionato dai bianconeri come sostituto di Benatia, ormai pronto a dire addio alla Juventus nel corso dei prossimi giorni. Il centrale marocchino avrebbe espresso il suo […] L'articolo Caceres-Juventus, Paratici ha scelto il ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie : Skrtel e Garay altri due nomi per sostituire Benatia : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, ci sono anche Skrtel e Garay tra i possibili eredi del marocchino.

Juventus - Bruno Alves al posto di Benatia. Bloccato anche Caceres : Il responsabile dell'area sport Fabio Paratici è orientato su un prestito o un low cost di lusso in modo da non impegnarsi troppo per l'estate, quando ripartirà la caccia a Matthijs De Ligt , Ajax , ...

Juventus - tutti i nomi per sostituire Benatia : anche CR7 porta il suo “candidato” : Mehdi Benatia ai saluti con la Juventus, il Qatar chiama ed il marocchino ha deciso di rispondere: bianconeri adesso a caccia di un sostituto d’esperienza Mehdi Benatia ha chiesto la cessione alla Juventus. Il calciatore marocchino ha offerte molto ricche dal Qatar e dunque potrebbe volare all’estero per chiudere la sua carriera. I bianconeri però, con Barzagli a mezzo servizio, devono imperativamente trovare un valido ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie : Benatia all'Al Duhail - per sostituirlo clamoroso ritorno di Caceres? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, bloccato per questo l'ex Caceres. Intanto si riflette sul futuro di Audero.