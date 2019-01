Juventus | Allegri contento ma in Champions serve di più Bonucci ko | un mese di stop

È la Juventus di Allegri l’allenatore che ha aperto e chiuso cicli : Il mea culpa su Emre Can Errore mio. “La responsabilità del brutto avvio è mia, ho provato Emre Can davanti alla difesa mettendolo in difficoltà, perché in questo momento non ha i tempi e le geometrie per fare quel ruolo”. Non è da tutti i giorni ammettere che un proprio errore nello schierare un giocatore, nel mettere in campo una formazione può compromettere una prestazione. Massimiliano Allegri lo ha fatto davanti alle telecamere ...

Juventus - contro la Lazio Allegri fa un moderato turn-over : in campo Rugani e Bentancur : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Roma e si è subito recata in hotel per il ritiro. I bianconeri, oggi, staranno in albergo fino alle 19 e poi usciranno per salire in pullman e recarsi allo stadio Olimpico per la partita di campionato contro la Lazio delle 20.30. Massimiliano Allegri per il match odierno avrà qualche assenza soprattutto a centrocampo dove non ci saranno Miralem Pjanic e Sami Khedira. Nonostante le loro defezioni il ...

Lazio-Juventus - Allegri : “Caceres? Sono contento. Su Benatia dico che…” : LAZIO JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’imminente match di domani all’Olimpico e per evidenziare anche le ultime operazioni di mercato. Focus sul ritorno di Caceres e sull’addio di Benatia, poi la rivelazione su Pogba: “Difficile torni”. Allegri sul […] L'articolo ...

Juventus - Allegri felice di Caceres : “il suo arrivo mi rende felice - Benatia ha scelto di andare via” : L’allenatore della Juventus ha parlato in vista del match con la Lazio, esprimendo la sua soddisfazione per l’arrivo di Caceres “È stato fortemente voluto. Benatia ha chiesto di andare via, ha fatto una scelta diversa dalle nostre intenzioni e la società l’ha accontentato. Insieme alla società abbiamo valutato i profili che potevamo portare qui alla Juventus e abbiamo avuto la fortuna che Caceres abbia accettato e ...

Juventus - buone notizie per Allegri : Cancelo lavora parzialmente in gruppo : La Juventus prosegue senza soste la sua marcia di avvicinamento alla partita di domenica contro la Lazio. I bianconeri si sono allenati in mattinata e non si sono di certo risparmiati visto che la seduta è stata piuttosto intensa. Ad assistere all'allenamento della Juve c'era anche il Presidente Andrea Agnelli che ha osservato la preparazione dei suoi ragazzi in vista del match di domenica. Contro la Lazio Massimiliano Allegri dovrà fare i conti ...

Juventus - oltre a Khedira altri due guai per Allegri : si ferma Cancelo e Pjanic non riparte : TORINO - La nevicata fitta fitta sulla Continassa non ha portato notizie da festeggiare. Anzi, non poteva iniziare peggio la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Lazio . La ...