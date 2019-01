Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio con un carro allegorico dedicato

Jovanotti tour 2019 : date e prezzo biglietti del Jova beach. I concerti : Jovanotti tour 2019: date e prezzo biglietti del Jova beach. I concerti tour Jovanotti 2019, le date e il calendario Si annuncia come l’ evento dell’ estate 2019 insieme ad altri appuntamenti di cui abbiamo parlato come i concerti di Vasco. Jovanotti, alla soglia dei 50 anni, a conferma del suo estro ha deciso di stupire tutti presentando il Jova beach tour. Una novità nel panorama musicale italiano. Sarà un festival itinerante sulle spiagge ...

Jova Beach Party : due nuove date a Lignano Sabbiadoro e a Viareggio : Due nuove date per il Jova Beach Party , la grande novità dell'estate 2019 che vedrà protagonista Jovanotti. A seguito della clamorosa richiesta, Trident annuncia due nuovi appuntamenti: uno a Lignano ...

Jovanotti e il suo Jova Beach Party - aggiunte due nuove date : Jova Beach è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un'idea di mondo, un happening per il nuovo tempo. Ogni spiaggia è diversa e ogni Party sarà diverso e unico. Diversa la line up degli ...

Jovanotti raddoppia a Viareggio con il Jova Beach Party - presto i biglietti in prevendita per la nuova data : Jovanotti raddoppia a Viareggio con il Jova Beach Party, cambiando così le carte in tavola rispetto a quanto dichiarato in conferenza stampa. Lorenzo Cherubini aveva infatti fatto sapere che non ci sarebbero stati nuovi concerti rispetto a quelli già organizzati, ma per Viareggio sembra che stia per arrivare un'eccezione con un nuovo concerto i cui biglietti in prevendita potrebbero arrivare molto presto. Il progetto dei concerti in ...

È in arrivo il Jova Beach Party - grande attesa sulle spiagge italiane : Si preannuncia come l’evento musicale più atteso della prossima estate. Il ‘Jova Beach Party’ di Lorenzo Jovanotti è pronto al decollo. La macchina organizzativa ha già confermato il calendario di questo tour, che porterà le canzoni del ‘ragazzo fortunato’ sulle spiagge più belle d’Italia, con un’unica eccezione, il 24 agosto in Trentino Alto Adige a oltre 2000 metri di altezza. È ufficiale inoltre la notizia che il 31 agosto Jovanotti ...

Stretta sul secondary ticketing per i concerti di Jovanotti del Jova Beach Party : arriva il comunicato di Trident : Si fa Stretta la morsa al secondary ticketing per i concerti di Jovanotti previsti per il Jova Beach Party. Dopo l'apertura delle ultime date del tour, Trident è intervenuta per dissuadere dall'acquisto dei biglietti su piattaforme secondarie che propongono i ticket a prezzi maggiorati. A fronte delle numerose richieste di spiegazione su comunicazioni pubblicate dal sito online viagogo e da altri siti similari di secondary ticketing, per ...

Jovanotti - hanno vinto gli ecologisti : spostata una tappa del Beach Tour : Confermata la data romana del 16 luglio, ma invece che a Ladispoli il concerto sarà a Marina di Cerveteri

Jovanotti a Marina di Cerveteri - la tappa nel Lazio del Jova Beach Party sostituisce Ladispoli : Jovanotti a Marina di Cerveteri (Roma): la tappa del Jova Beach Party nella regione Lazio c'è e quella annunciata oggi sostituisce l'evento cancellato a Ladispoli. Jovanotti si esibirà a Marina di Cerveteri il prossimo 16 luglio e si aggiunge un appuntamento il 20 agosto presso il Lido degli Estensi, quindicesima spiaggia scelta per il suo tour estivo nella penisola. Dopo il sold out di Lignano Sabbiadoro, Rimini, Albenga, Viareggio, viene ...

Il Jova Beach Party si farà a Cerveteri : il 16 luglio la nuova data : Sarà Cerveteri, nel Lazio, ad ospitare il 16 luglio il Jova Beach Party, il tour nelle spiagge italiane di Jovanotti nell'estate 2019. La cittadina è stata scelta dopo la cancellazione della data di ...

Jova Beach Party - la tappa laziale sarà a Cerveteri al Lido degli Estensi : come comprare i biglietti : Nuova data laziale per Lorenzo Jovanotti . Dopo i problemi legati alla spiaggia di Ladispoli che dopo la fissazione della data era risultata non idonea per il Jova Beach Party, il cantante ha scelto ...

Jovanotti salta il concerto a Ladispoli/ Il Jova Beach Party perde una data - ecco perché : Lorenzo Jovanotti salterà il concerto a Ladispoli, il Jova Beach Party perde una data. Il cantautore ha pubblicato su Instagram il comunicato di Trident