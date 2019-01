Isola | Taylor Mega | il suo nome d' arte è un marchio fondato dall' influencer

Isola - Taylor Mega ha avuto un flirt con Massimo Boldi? : Taylor Mega ha avuto un flirt con Massimo Boldi? A scatenare il gossip alcuni commenti lasciati dall’attore sul profilo Instagram della giovane. La modella è approdata da meno di una settimana sull’Isola dei Famosi, ma è già al centro di pettegolezzi e scandali. Durante la prima puntata dello show è stata la protagonista di un acceso scontro con Alessia Marcuzzi che l’ha accusata di aver pianificato il suo addio al programma ...

Isola dei famosi - Taylor Mega nei guai - avrebbe un contratto per una serata a febbraio : All'Isola dei famosi Taylor Mega sta già facendo parlare molto di sé. L'influencer, infatti, è stata accusata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi di complotto. A quanto pare sembra che la ragazza abbia deciso di presenziare tre settimane all'Isola per poi lasciare tutto e tornare alla sua vita. La ragazza, messa con le spalle al muro, ha smentito. Tuttavia, nuove accuse stanno rendendo più fitta la vicenda. Il Ken umano ha rivelato che la Mega ...

Isola dei Famosi - l'indiscrezione su Taylor Mega : "I suoi capezzoli sfidano la legge di gravità" : Si ritorna a parlare di Taylor Mega e del suo personaggio all'Isola dei Famosi. Diciamo che la sua vita sta appassionando un po' tutti. Il suo stile di vita, il modo di affrontare le situazioni, ma soprattutto il suo aspetto fisico. La sua bellezza, infatti, è innegabile. Taylor è una stupenda 25enne dal fisico statuario. Alta, bionda e con gli occhi azzurri, Cosa si vuole di più? Ma ora, a tenere banco, è il suo seno. Ovviamente. La scelta ...

Isola dei famosi - Taylor Mega smascherata : "Dicono che i suoi capezzoli..." : All'Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi, l'indiscussa protagonista di questi primi giorni, è la naufraga Taylor Mega. E di lei, a I lunatici di Radio 2, parla Alberto Dandolo, firma di Oggi esperta di gossip. "In questi giorni ha tenuto banco Taylor Mega, è stata la settimana del suo 'scapezzolamen

Isola - Taylor Mega smascherata : ha già firmato un contratto da 5 mila euro : L’Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma Taylor Mega è già finita sotto accusa. Secondo Alessia Marcuzzi (e parte del pubblico) l’influencer avrebbe programmato di lasciare l’Honduras fra tre settimane. Ad inchiodarla un video pubblicato su Instagram, in cui informa i fan che tornerà esattamente fra tre settimane, abbandonando dunque il reality prima della sua fine. Nel corso della prima puntata dello show, Alessia Marcuzzi ha ...

L'Isola dei famosi - la pesante insinuazione su Taylor a Pomeriggio 5 : 'Fa la escort' : Dubbi ed insinuazioni nei confronti della bella Taylor Mega, protagonista di questa quattordicesima edizione delL'Isola dei famosi in onda su Canale 5. Ieri sera, durante la puntata di Striscia la notizia, è stato trasmesso un filmato inerente ad un dibattito che c'è stato in diretta a Pomeriggio 5 e, mentre si parlava dell'ex fidanzata di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, qualcuno ha ipotizzato che il mestiere della Mega fosse quello della ...

'Taylor Mega fa la escort' : l'insinuazione di un ospite della D'Urso sulla naufraga dell'Isola : Taylor Mega è sicuramente la concorrente dell'Isola dei Famosi più discussa dopo la messa in onda della prima puntata. La ragazza, infatti, è finita al centro dell'attenzione mediatica per diversi motivi: oltre ad essere stata accusata di aver architettato la sua breve trasferta in Honduras solo per fini economici e di popolarità, la bionda influencer è stata presa di mira da un opinionista di Pomeriggio 5 che l'avrebbe etichettata come "escort" ...

L’Isola dei Famosi - l’indiscrezione in diretta a a Barbara D’urso : “Taylor Mega fa la escort” : “Taylor Mega fa la escort”. È l’insinuazione fatta in diretta su Canale 5 da uno degli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. In studio c’erano il giornalista Carlo Mondonico, l’ex gieffino Salvo Veneziano, Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Laura Maddaloni, Gianfranco Pelegri, e Grecia Colmenares. Si stava discutendo dell’Isola dei Famosi e, in particolare, della prorompente concorrente friulana, Taylor ...

Isola dei famosi - il fuori onda su Taylor Mega : "Fa la escort" : Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più curiosi e interessanti dell'Isola dei famosi. Il suo stile di vita, le sue ciglia finte, il suo fisico perfetto, ma anche le parole pronunciate prima di sbarcare in Honduras. Poche ore prima di arrivare in aeroporto, infatti, ha registrato un video nel quale spiega che sarebbe stata in gioco soltanto per tre settimane, "poi torno a casa e conquisto il mondo". Parole che hanno messo sull'attenti ...

Isola 14 : Taylor Mega nella bufera dopo le rivelazioni sulla permanenza di 3 settimane : Fin dall'esordio de L'Isola dei famosi 14 avvenuto giovedì 24 gennaio, Taylor Mega ha fatto parlare di sé, finendo per diventare oggetto di rimproveri da parte di Alessia Marcuzzi e non solo. L'influencer friulana, che è saltata dall'elicottero indossando una canottiera che lasciava davvero poco spazio all'immaginazione, ha dovuto rispondere alle domande della conduttrice in merito ad alcune sue dichiarazioni effettuate qualche tempo fa su ...

L'Isola dei famosi - il fuorionda clamoroso a Pomeriggio 5 su Taylor Mega : 'Fa la escort' : A Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso è già scoppiato il primo gravissimo caso contro L'isola dei famosi per colpa di un fuorionda. Mentre si parlava della naufraga Taylor Mega, come riporta ...