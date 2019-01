Isola dei Famosi - giallo sul 'reality bloccato'. Che succede in Honduras? : Torna l'"Isola dei Famosi", torna il canna-gate sotto forma di denuncia per Eva Henger, ma non tornano le immagini dall'Honduras. Non era mai successo in tanti anni di reality show. Cosa sta ...

Daytime Isola dei Famosi 2019 : orario e dove vedere in streaming : Daytime Isola dei Famosi 2019: orario e dove vedere in streaming Dopo un anno di attesa, qualche giorno fa (24 gennaio 2019) è iniziata la 14esima edizione de l’Isola dei Famosi, il famoso reality show in cui i concorrenti (vip) trascorrono i giorni su un’Isola deserta procacciandosi cibo e vivendo come veri e propri naufraghi. Alle redini del gioco, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Per Alessia Marcuzzi si tratta della quinta ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli esagera : «Ragazzi ho paura - mi violenta» : All'Isola dei Famosi 2019 la prima gaffe è servita. Sembra che Riccardo Fogli abbia esagerato con il senso dell'umorismo una volta approdato in Honduras. In "Villa Transito"...

'Adrian' e 'L'Isola dei Famosi' bocciati - si parla solo dell'intimo della Marcuzzi : Su Canale 5 debutta Adrian e torna L'isola dei famosi ma i due programmi non portano novità e grandi ascoli. Su Zelig Tv debutta invece Italian Stand up, programma dedicato ai comici monologhisti che ...

L’Isola dei famosi evita lo scontro con Sanremo : ecco quando va in onda : Il Festival di Sanremo, si sa, è una brutta bestia per la concorrenza, che nella settimana dedicata alla kermesse musicale più famosa d’Italia getta lo scudo e modifica la propria programmazione evitando di mandare allo scontro diretto i programmi di punta con la manifestazione canora di Rai1. Quest’anno più che mai, dal momento che gli ascolti tv stanno premiando costantemente l’azienda di Viale Mazzini nella fascia di prime ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il droga gate all'Isola dei Famosi - di mezzo anche Barbara d'Urso? : L'ombra del canna-gate torna nuovamente a farsi vedere proprio durante i primi giorni della nuova Isola dei Famosi 2019. La si è vista nuovamente durante uno dei momenti certamente più attesi della puntata di oggi di Domenica Live. E' l'apertura di una busta che contiene notizie su Eva Henger, la stessa busta tanto citata da Barbara d'Urso nella puntata di Pomeriggio cinque andata in onda venerdì 25 gennaio.Oggi, nella trasmissione ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il cannagate all’Isola dei Famosi : Un epilogo tardivo ma clamoroso del noto ‘cannagate” della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Eva Henger ha ricevuto la notifica della querela di Francesco Monte nei suoi confronti. Lo ha rivelato a Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live, promettendo di tornare in settimana nel salotto pomeridiano di Mediaset per raccontare ulteriori dettagli. “Ora non sono più sotto contratto con la Magnolia, dunque potrò ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei famosi - Taylor Mega nei guai - avrebbe un contratto per una serata a febbraio : All'Isola dei famosi Taylor Mega sta già facendo parlare molto di sé. L'influencer, infatti, è stata accusata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi di complotto. A quanto pare sembra che la ragazza abbia deciso di presenziare tre settimane all'Isola per poi lasciare tutto e tornare alla sua vita. La ragazza, messa con le spalle al muro, ha smentito. Tuttavia, nuove accuse stanno rendendo più fitta la vicenda. Il Ken umano ha rivelato che la Mega ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti infiamma il reality : 'Alda D'Eusanio? Prima o poi...'. Una scomoda promessa : Ad infiammare un' Isola dei Famosi partita un po' in sordina - lo share ha punito il reality di Alessia Marcuzzi , almeno alla Prima puntata su Canale 5 - ci pensa Alba Parietti , opinionista insieme ...