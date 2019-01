Isola dei Famosi 2019 | la depilazione di Yuri fa dimezzare la razione di riso della ciurma

Isola dei Famosi 2019 e il mistero dei naufraghi scomparsi : «Dalla diretta niente più immagini» : Se ci fossero delle immagini da commentare l' Isola dei Famosi edizione 2019 sarebbe anche un programma su cui discutere, ma sembra che qualcosa impedisca ai comuni mortali del tubo catodico di vedere ...

Isola dei famosi - Riccardo Fogli-choc sulla massaggiatrice nera : "Non lasciatemi solo con lei - altrimenti..." : Riccardo Fogli si è imbattuto in una controversa gaffe all'Isola dei famosi. Prima dell'avvio ufficiale del programma i concorrente sono stati ospiti a Villa Transito, quando il cantante si è lasciato andare a una battuta un po' pesante nei riguardi di una massaggiatrice: "Oh però ragazzi, non lasci

Isola dei famosi - Riccardo Fogli-choc sulla massaggiatrice nera : 'Non lasciatemi solo con lei - altrimenti...' : Riccardo Fogli si è imbattuto in una controversa gaffe all' Isola dei famosi . Prima dell'avvio ufficiale del programma i concorrente sono stati ospiti a Villa Transito, quando il cantante si è ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei Famosi : problemi per Brosio e Grecia - Marina contro tutti : Isola dei Famosi: Paolo Brosio e Grecia Colmenares al centro dell’attenzione, Marina leader contro tutti È andato finalmente in onda il primo ed interessantissimo daytime dell’Isola dei Famosi. Alvin ha fatto il resoconto di quanto accaduto tra i naufraghi durante i loro primi giorni vissuti in Honduras. A quanto pare, i concorrenti di questa nuova […] L'articolo Isola dei Famosi: problemi per Brosio e Grecia, Marina contro ...

Isola dei Famosi 2019 - nervi tesi tra John e Yuri : "Perché te la prendi con me?" (video) : Isola dei Famosi 2019 puntata daytime 28 gennaio: Marina La Rosa, prima leader della quattordicesima stagione, ha il compito di decidere la quantità di riso da distribuire al resto della Ciurma. I naufraghi devono conquistare la razione quotidiana azionando una gigantesca ruota che va fatta girare per mille volte e il cui conteggio viene azzerato dopo 24 ore.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, nervi tesi tra John e Yuri: "Perché te ...

Isola dei Famosi 2019 - le figlie di Mihajlovic sbarcano in Honduras : chi sono Viktorija e Virginia : Novità a , in Honduras sono sbarcate le figlie dell'allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic come naufraghe . Una è bionda e l'altra mora, sono figlie d'arte, sono giovani e belle. Viktorija e Virginia ...

L’Isola dei Famosi 2019 è davvero in onda? Sui social il dubbio serpeggia sul “blocco” dei daytime : I naufraghi arrivano in Honduras, si lanciano dall'elicottero e Francesca Cipriani tira su la gonna. Questi sono i momenti clou della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 che in questi giorni il pubblico ha visto così tante volte da avere quasi la nausea. Ebbene, chi non ha assistito in diretta al debutto della nuova edizione giovedì scorso, lo ha fatto in questo lungo fine settimana in cui le novità hanno davvero scarseggiato, una scelta di ...

Isola dei Famosi - Cristina Plevani su Marina La Rosa : "Vincerà il reality" : La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello commenta la partecipazione al reality della sua ex coinquilina.

Isola dei Famosi - giallo sul "reality bloccato". Che succede in Honduras? : Torna l'"Isola dei Famosi", torna il canna-gate sotto forma di denuncia per Eva Henger, ma non tornano le immagini dall'Honduras. Non era mai successo in tanti anni di reality show. Cosa sta ...

Isola dei Famosi - giallo sul 'reality bloccato'. Che succede in Honduras? : Torna l'"Isola dei Famosi", torna il canna-gate sotto forma di denuncia per Eva Henger, ma non tornano le immagini dall'Honduras. Non era mai successo in tanti anni di reality show. Cosa sta ...

Daytime Isola dei Famosi 2019 : orario e dove vedere in streaming : Daytime Isola dei Famosi 2019: orario e dove vedere in streaming Dopo un anno di attesa, qualche giorno fa (24 gennaio 2019) è iniziata la 14esima edizione de l’Isola dei Famosi, il famoso reality show in cui i concorrenti (vip) trascorrono i giorni su un’Isola deserta procacciandosi cibo e vivendo come veri e propri naufraghi. Alle redini del gioco, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Per Alessia Marcuzzi si tratta della quinta ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli esagera : «Ragazzi ho paura - mi violenta» : All'Isola dei Famosi 2019 la prima gaffe è servita. Sembra che Riccardo Fogli abbia esagerato con il senso dell'umorismo una volta approdato in Honduras. In "Villa Transito"...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli esagera : 'Ragazzi ho paura - mi violenta' : All'Isola dei Famosi 2019 la prima gaffe è servita. Sembra che Riccardo Fogli abbia esagerato con il senso dell'umorismo una volta approdato in Honduras. In «Villa Transito» prima dell'avvio ufficiale del reality, il cantante ha fatto qualche battuta di troppo nei confronti di una massaggiatrice scelta dalla produzione per mezz'ora di relax.«Oh però ragazzi, non lasciatemi solo…ho paura…magari mi violenta», ha detto l'ex dei Pooh alla ...